Google vous connecte désormais avec une vidéo de votre visage

On en dit quoi ?



Se reconnecter avec un selfie quand on a tout perdu, l'idée est plutôt bien vue, et les garde-fous contre les deepfakes comme la suppression à la demande rassurent un peu. Le souci, c'est le principe même, celui de laisser dormir une vidéo de son visage sur les serveurs d'une entreprise qui vit de nos données, alors qu'Apple prouve depuis des années qu'on peut tout garder en local. Pour du dépannage de temps en temps, ça dépanne. On gardera quand même nos passkeys comme filet de sécurité préféré.