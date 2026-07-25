Marre des réponses IA de Google ? Voila comment s’en débarrasser !
Par Nicolas Sabatier - Publié le
C’est officiel, un an après son arrivée aux États-Unis, Google a mis en place l'aperçu IA. Le moteur de recherche prétend vous donner une réponse et cela avant tous les résultats. Si vous voulez garder le comportement classique de Google, il y a plusieurs solutions.
Il y a plusieurs raisons pour refuser l’aperçu IA de Google. La première est qu’il se trompe souvent, étant basé sur un LLM qui, par nature, a tendance à halluciner. Ensuite, cette réponse décale l’accès à ce que vous voulez au départ, c'est-à-dire un lien vers une ressource : c’est le but de tout moteur de recherche.
Enfin, de manière tout à fait égoïste, rappelons qu’en affichant une réponse directement sur Google, cela pousse les utilisateurs à ne plus aller sur les sites, comme Mac4ever. Sans cette source de trafic, cela veut dire moins d’audience, moins d’affichage de publicités et donc moins de revenus. Et la presse en ligne n’a pas besoin de cela. Ce n’est pas anodin : dans les pays où le mode IA a été intégré, on compte une baisse de trafic de l’ordre de 40 % à 60 %, poussant bon nombre de sites à fermer.
La première méthode est de simplement cliquer sur Web au lieu de Tous. Cependant, Google vous envoie par défaut sur Tous, vous obligeant à faire cette manipulation à chaque fois.
Deuxième méthode, ajouter à la fin de chacune de vos recherches le terme -ai. Cela permet d’indiquer à Google que vous ne voulez pas voir de génération de réponse par intelligence artificielle.
Autre méthode : le fameux udm=14. Il existe un paramètre à placer dans l’URL qui force le mode web classique. Sur les navigateurs basés sur Chrome (comme Chrome, Arc, Brave, Edge, bref tous sauf Safari et Firefox), allez dans les paramètres > moteur de recherche > gérer les moteurs de recherche, ajoutez-en un nouveau et collez l’adresse suivante : https://www.google.com/search?q=%25s&udm=14
Donnez un nom à ce moteur (vieux Google par exemple), définissez-le comme moteur par défaut et le tour est joué. Pour Firefox et Safari, c’est sensiblement la même chose. Il faut aller dans les paramètres pour ajouter un moteur de recherche, avec le udm=14 à la fin.
Encore plus simple : des sites servent d’intermédiaire vers Google en ajoutant automatiquement le fameux paramètre. udm14.com et tenbluelinks.org vous laissent taper votre requête et vous renvoient sur des résultats Google sans IA, sans rien installer. On peut même les définir comme page d'accueil ou comme moteur par défaut.
Si vous ne voulez pas faire ces manipulations, il existe des extensions. En voici deux, sachant qu’il en existe beaucoup : la première se nomme Hide Google AI Overviews et la deuxième Bye Bye, Google AI. Elles fonctionnent de manière similaire : elles se contentent de cacher la zone du mode IA, vous permettant de l’ignorer.
Attention tout de même : une extension voit vos recherches. Privilégiez celles qui sont open source, bien notées et régulièrement mises à jour, et méfiez-vous des autres.
Il existe des extensions pour le navigateur Safari de l'iPhone, comme udm14 for Safari.
Cependant, le plus simple au final serait de se débarrasser de Google. À force de devoir ruser pour contourner les choix de Mountain View, on finit par se poser la question : pourquoi rester ? Le marché des moteurs alternatifs n'a jamais été aussi mûr, et plusieurs valent aujourd'hui le détour.
DuckDuckGo reste la porte d'entrée la plus simple : gratuit, respectueux de la vie privée, sans résumé IA imposé et disponible partout. Attention : ses résultats s'appuient en partie sur Bing, ce qui peut en rebuter certains. Cependant, j’aime particulièrement son système de bangs, qui permet de faire des recherches rapides sur d’autres sites. Si vous tapez !w dans la recherche DuckDuckGo, cela vous présentera les résultats venant uniquement de Wikipedia. Il en existe des milliers et c’est extrêmement pratique une fois qu’on a pris l’habitude.
Brave Search est sans doute le meilleur compromis gratuit. Il dispose de son propre index, indépendant de Google et de Microsoft, et met l'accent lui aussi sur la vie privée.
Startpage est un site différent : il vous sert les résultats de Google, que beaucoup jugent toujours les plus pertinents, mais sans que Google vous piste, en jouant les intermédiaires. Le compromis idéal si vous aimez la qualité Google mais pas sa surveillance.
Kagi est l'option premium. Payant (à partir de 5 dollars par mois, mais vous pouvez tester 100 recherches gratuitement), sans publicité, sans collecte de données, il offre des résultats d'une pertinence régulièrement saluée comme la meilleure du marché, avec des outils de personnalisation poussés. C'est le moteur de ceux qui considèrent que la recherche mérite qu'on paie pour un produit propre plutôt que de payer avec ses données. La même entreprise propose aussi un navigateur, basé sur Safari : Orion.
Et vous, allez-vous mettre en place quelque chose pour éviter l'aperçu IA de Google ?
Pourquoi se débarrasser du mode IA ?
Il y a plusieurs raisons pour refuser l’aperçu IA de Google. La première est qu’il se trompe souvent, étant basé sur un LLM qui, par nature, a tendance à halluciner. Ensuite, cette réponse décale l’accès à ce que vous voulez au départ, c'est-à-dire un lien vers une ressource : c’est le but de tout moteur de recherche.
Enfin, de manière tout à fait égoïste, rappelons qu’en affichant une réponse directement sur Google, cela pousse les utilisateurs à ne plus aller sur les sites, comme Mac4ever. Sans cette source de trafic, cela veut dire moins d’audience, moins d’affichage de publicités et donc moins de revenus. Et la presse en ligne n’a pas besoin de cela. Ce n’est pas anodin : dans les pays où le mode IA a été intégré, on compte une baisse de trafic de l’ordre de 40 % à 60 %, poussant bon nombre de sites à fermer.
Méthodes simples
La première méthode est de simplement cliquer sur Web au lieu de Tous. Cependant, Google vous envoie par défaut sur Tous, vous obligeant à faire cette manipulation à chaque fois.
Deuxième méthode, ajouter à la fin de chacune de vos recherches le terme -ai. Cela permet d’indiquer à Google que vous ne voulez pas voir de génération de réponse par intelligence artificielle.
Autre méthode : le fameux udm=14. Il existe un paramètre à placer dans l’URL qui force le mode web classique. Sur les navigateurs basés sur Chrome (comme Chrome, Arc, Brave, Edge, bref tous sauf Safari et Firefox), allez dans les paramètres > moteur de recherche > gérer les moteurs de recherche, ajoutez-en un nouveau et collez l’adresse suivante : https://www.google.com/search?q=%25s&udm=14
Donnez un nom à ce moteur (vieux Google par exemple), définissez-le comme moteur par défaut et le tour est joué. Pour Firefox et Safari, c’est sensiblement la même chose. Il faut aller dans les paramètres pour ajouter un moteur de recherche, avec le udm=14 à la fin.
Des extensions pour vous simplifier la vie
Encore plus simple : des sites servent d’intermédiaire vers Google en ajoutant automatiquement le fameux paramètre. udm14.com et tenbluelinks.org vous laissent taper votre requête et vous renvoient sur des résultats Google sans IA, sans rien installer. On peut même les définir comme page d'accueil ou comme moteur par défaut.
Si vous ne voulez pas faire ces manipulations, il existe des extensions. En voici deux, sachant qu’il en existe beaucoup : la première se nomme Hide Google AI Overviews et la deuxième Bye Bye, Google AI. Elles fonctionnent de manière similaire : elles se contentent de cacher la zone du mode IA, vous permettant de l’ignorer.
Attention tout de même : une extension voit vos recherches. Privilégiez celles qui sont open source, bien notées et régulièrement mises à jour, et méfiez-vous des autres.
Et sur iPhone ?
Il existe des extensions pour le navigateur Safari de l'iPhone, comme udm14 for Safari.
Cependant, le plus simple au final serait de se débarrasser de Google. À force de devoir ruser pour contourner les choix de Mountain View, on finit par se poser la question : pourquoi rester ? Le marché des moteurs alternatifs n'a jamais été aussi mûr, et plusieurs valent aujourd'hui le détour.
DuckDuckGo reste la porte d'entrée la plus simple : gratuit, respectueux de la vie privée, sans résumé IA imposé et disponible partout. Attention : ses résultats s'appuient en partie sur Bing, ce qui peut en rebuter certains. Cependant, j’aime particulièrement son système de bangs, qui permet de faire des recherches rapides sur d’autres sites. Si vous tapez !w dans la recherche DuckDuckGo, cela vous présentera les résultats venant uniquement de Wikipedia. Il en existe des milliers et c’est extrêmement pratique une fois qu’on a pris l’habitude.
Brave Search est sans doute le meilleur compromis gratuit. Il dispose de son propre index, indépendant de Google et de Microsoft, et met l'accent lui aussi sur la vie privée.
Startpage est un site différent : il vous sert les résultats de Google, que beaucoup jugent toujours les plus pertinents, mais sans que Google vous piste, en jouant les intermédiaires. Le compromis idéal si vous aimez la qualité Google mais pas sa surveillance.
Kagi est l'option premium. Payant (à partir de 5 dollars par mois, mais vous pouvez tester 100 recherches gratuitement), sans publicité, sans collecte de données, il offre des résultats d'une pertinence régulièrement saluée comme la meilleure du marché, avec des outils de personnalisation poussés. C'est le moteur de ceux qui considèrent que la recherche mérite qu'on paie pour un produit propre plutôt que de payer avec ses données. La même entreprise propose aussi un navigateur, basé sur Safari : Orion.
Et vous, allez-vous mettre en place quelque chose pour éviter l'aperçu IA de Google ?