Apple s'apprête à retirer l'Utilitaire AirPort de l'App Store

On en dit quoi ?



C'était écrit depuis sept ans, et Apple ne fait ici qu'acter une mort lente, mais ça pique quand même. Ces bornes ont une réputation de robustesse rare. Beaucoup tournent encore sans broncher, et les voir lâchées sans la moindre alternative maison a quelque chose de franchement agaçant. Le souci, c'est surtout la Time Capsule, parce que couper l'AFP revient à priver d'un coup tous ces gens d'une sauvegarde qui faisait parfaitement le job. Apple ne vend plus de routeur depuis des années et n'a jamais proposé de remplaçant, alors il faudra basculer vers un boîtier tiers ou figer un vieux Mac sur une version antérieure. Vous en avez encore une qui tourne, vous ?