Apple s'apprête à retirer l'Utilitaire AirPort de l'App Store
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple vient de confirmer, dans les notes de version d'iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, que l'Utilitaire AirPort va disparaître de l'App Store. L'app qui pilotait encore les vieilles bornes Wi-Fi de la marque ne sera plus téléchargeable, et son fonctionnement n'est plus garanti. Pour les derniers possesseurs de Time Capsule, la sauvegarde réseau vit ses dernières heures.
L'information s'est glissée dans les notes de version d'iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, dévoilées le 22 juin en même temps que la deuxième bêta. Sur iPhone et iPad, l'Utilitaire AirPort ne sera bientôt plus proposé au téléchargement sur l'App Store, et si vous l'aviez déjà installé vous pourrez toujours le récupérer, sauf qu'Apple prévient noir sur blanc que son fonctionnement n'est plus garanti à partir d'iOS 27. Sur Mac, c'est exactement pareil avec macOS 27, alias Golden Gate, puisque l'app disparaît des installations propres et que ceux qui mettent à jour en la gardant la conserveront sur leur système, mais sans la moindre promesse qu'elle continue de tourner. Et aucune date précise pour le retrait final, pour l'instant.
Le coup de grâce ne sort pas de nulle part. Apple avait déjà tourné la page de ses bornes en 2018, en arrêtant d'un seul coup l'AirPort Express, l'AirPort Extreme et la Time Capsule, ce routeur doté d'un disque dur qui accueillait les sauvegardes Time Machine sans fil que beaucoup considéraient comme l'un des plus fiables jamais sortis de Cupertino. L'Utilitaire AirPort, lui, était resté le seul outil capable de configurer et de gérer ces appareils, ce qui permettait de garder en service un matériel devenu culte. Sept ans plus tard, c'est la dernière brique logicielle qui saute.
Le pire n'est pas l'app. Il vient d'un retrait technique passé bien plus discrètement, puisque macOS 27 supprime au passage la prise en charge du protocole AFP (on vous en avait parlé ici), celui-là même que la Time Capsule utilisait pour héberger les sauvegardes Time Machine sur le réseau local. En clair, même en gardant l'Utilitaire AirPort installé, votre vieille Time Capsule ne pourra plus servir de destination de sauvegarde une fois passée sous macOS 27. Entre l'app qui s'en va et l'AFP qui disparaît, le message d'Apple ne souffre aucune ambiguïté : plus aucune mise à jour, et plus le moindre filet de sécurité pour celles et ceux qui s'accrochent encore à ce matériel.
C'était écrit depuis sept ans, et Apple ne fait ici qu'acter une mort lente, mais ça pique quand même. Ces bornes ont une réputation de robustesse rare. Beaucoup tournent encore sans broncher, et les voir lâchées sans la moindre alternative maison a quelque chose de franchement agaçant. Le souci, c'est surtout la Time Capsule, parce que couper l'AFP revient à priver d'un coup tous ces gens d'une sauvegarde qui faisait parfaitement le job. Apple ne vend plus de routeur depuis des années et n'a jamais proposé de remplaçant, alors il faudra basculer vers un boîtier tiers ou figer un vieux Mac sur une version antérieure. Vous en avez encore une qui tourne, vous ?
Ce qu'Apple a confirmé
L'information s'est glissée dans les notes de version d'iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, dévoilées le 22 juin en même temps que la deuxième bêta. Sur iPhone et iPad, l'Utilitaire AirPort ne sera bientôt plus proposé au téléchargement sur l'App Store, et si vous l'aviez déjà installé vous pourrez toujours le récupérer, sauf qu'Apple prévient noir sur blanc que son fonctionnement n'est plus garanti à partir d'iOS 27. Sur Mac, c'est exactement pareil avec macOS 27, alias Golden Gate, puisque l'app disparaît des installations propres et que ceux qui mettent à jour en la gardant la conserveront sur leur système, mais sans la moindre promesse qu'elle continue de tourner. Et aucune date précise pour le retrait final, pour l'instant.
Une fin programmée depuis 2018
Le coup de grâce ne sort pas de nulle part. Apple avait déjà tourné la page de ses bornes en 2018, en arrêtant d'un seul coup l'AirPort Express, l'AirPort Extreme et la Time Capsule, ce routeur doté d'un disque dur qui accueillait les sauvegardes Time Machine sans fil que beaucoup considéraient comme l'un des plus fiables jamais sortis de Cupertino. L'Utilitaire AirPort, lui, était resté le seul outil capable de configurer et de gérer ces appareils, ce qui permettait de garder en service un matériel devenu culte. Sept ans plus tard, c'est la dernière brique logicielle qui saute.
Time Capsule, le vrai dommage collatéral
Le pire n'est pas l'app. Il vient d'un retrait technique passé bien plus discrètement, puisque macOS 27 supprime au passage la prise en charge du protocole AFP (on vous en avait parlé ici), celui-là même que la Time Capsule utilisait pour héberger les sauvegardes Time Machine sur le réseau local. En clair, même en gardant l'Utilitaire AirPort installé, votre vieille Time Capsule ne pourra plus servir de destination de sauvegarde une fois passée sous macOS 27. Entre l'app qui s'en va et l'AFP qui disparaît, le message d'Apple ne souffre aucune ambiguïté : plus aucune mise à jour, et plus le moindre filet de sécurité pour celles et ceux qui s'accrochent encore à ce matériel.
On en dit quoi ?
C'était écrit depuis sept ans, et Apple ne fait ici qu'acter une mort lente, mais ça pique quand même. Ces bornes ont une réputation de robustesse rare. Beaucoup tournent encore sans broncher, et les voir lâchées sans la moindre alternative maison a quelque chose de franchement agaçant. Le souci, c'est surtout la Time Capsule, parce que couper l'AFP revient à priver d'un coup tous ces gens d'une sauvegarde qui faisait parfaitement le job. Apple ne vend plus de routeur depuis des années et n'a jamais proposé de remplaçant, alors il faudra basculer vers un boîtier tiers ou figer un vieux Mac sur une version antérieure. Vous en avez encore une qui tourne, vous ?