Elon Musk promet d'ouvrir tout le code de X "sans exception", 48h après le scandale Grok
Par Vincent Lautier - Publié le
Elon Musk a donc promis de rendre public tout le code de X, "sans exception", une fois une revue de sécurité terminée. Cette a promesse arrive à peine deux jours après la révélation que Grok Build, l'assistant de codage de xAI, aspirait les dépôts privés de développeurs vers ses serveurs sans vraiment les prévenir. Une sale histoire.
L'annonce est tombée dans un message sur X, et elle a le mérite d'être claire. Une fois la revue des failles de sécurité bouclée, Musk assure qu'il rendra tout le code de X open source, sans aucune exception. Il précise même qu'il invitera des relecteurs indépendants pour vérifier que ce qui est publié correspond bien à ce qui tourne pour de vrai. Sur le papier, ça serait le top de la transparence, et un code entièrement ouvert et audité par des tiers serait une première pour un réseau social aussi important.
Sauf que cette belle promesse arrive 48 heures après un vrai scandale. Des chercheurs en sécurité ont découvert que Grok Build, l'assistant de codage dopé à l'IA de xAI, envoyait tranquillement les dépôts de code privés des développeurs vers des serveurs Google Cloud contrôlés par xAI, le tout sans les avertir clairement. De quoi refroidir sérieusement côté vie privée et confiance, surtout pour un outil censé aider les gens à coder. Même Sam Altman, le patron d'OpenAI, a jugé le comportement "préoccupant". Du coup, on voit surtout dans cette promesse d'ouverture un contre-feu bien pratique pour éteindre l'incendie.
Et puis franchement, côté open source, Musk traîne un certain passif. En 2023 déjà, il avait balancé une partie de l'algorithme de X sur GitHub en jurant des mises à jour régulières qui ne sont jamais venues. Début 2026, rebelote, il promettait cette fois de publier tout le code qui décide des posts qu'on vous met sous le nez, avec une mise à jour toutes les quatre semaines, et là encore rien n'a suivi. En début d'année, il a par exemple publié les donnée sur son algorithme de recommandation lié à Grok. Sauf que voilà, des chercheurs ont tout de suite remarqué que les composants d'IA les plus importants n'y étaient pas.
C'est un peu facile de promettre une transparence totale pile au moment où l'on se fait pincer à siphonner le code des autres. Sur le principe, personne ne va cracher sur un code ouvert et vérifié par des tiers, ce serait une excellente chose. Mais avec un historique pareil de promesses en l'air, on a un peu de mal à y croire tant qu'on ne l'a pas vu en ligne. Et ce fameux "une fois la revue de sécurité terminée", ça peut aussi bien vouloir dire dans six mois que jamais. Musk excelle à faire parler de lui, on attend juste de voir le code cette fois.
Tout le code
L'annonce est tombée dans un message sur X, et elle a le mérite d'être claire. Une fois la revue des failles de sécurité bouclée, Musk assure qu'il rendra tout le code de X open source, sans aucune exception. Il précise même qu'il invitera des relecteurs indépendants pour vérifier que ce qui est publié correspond bien à ce qui tourne pour de vrai. Sur le papier, ça serait le top de la transparence, et un code entièrement ouvert et audité par des tiers serait une première pour un réseau social aussi important.
Le timing qui gêne
Sauf que cette belle promesse arrive 48 heures après un vrai scandale. Des chercheurs en sécurité ont découvert que Grok Build, l'assistant de codage dopé à l'IA de xAI, envoyait tranquillement les dépôts de code privés des développeurs vers des serveurs Google Cloud contrôlés par xAI, le tout sans les avertir clairement. De quoi refroidir sérieusement côté vie privée et confiance, surtout pour un outil censé aider les gens à coder. Même Sam Altman, le patron d'OpenAI, a jugé le comportement "préoccupant". Du coup, on voit surtout dans cette promesse d'ouverture un contre-feu bien pratique pour éteindre l'incendie.
Pas une première
Et puis franchement, côté open source, Musk traîne un certain passif. En 2023 déjà, il avait balancé une partie de l'algorithme de X sur GitHub en jurant des mises à jour régulières qui ne sont jamais venues. Début 2026, rebelote, il promettait cette fois de publier tout le code qui décide des posts qu'on vous met sous le nez, avec une mise à jour toutes les quatre semaines, et là encore rien n'a suivi. En début d'année, il a par exemple publié les donnée sur son algorithme de recommandation lié à Grok. Sauf que voilà, des chercheurs ont tout de suite remarqué que les composants d'IA les plus importants n'y étaient pas.
On en dit quoi ?
C'est un peu facile de promettre une transparence totale pile au moment où l'on se fait pincer à siphonner le code des autres. Sur le principe, personne ne va cracher sur un code ouvert et vérifié par des tiers, ce serait une excellente chose. Mais avec un historique pareil de promesses en l'air, on a un peu de mal à y croire tant qu'on ne l'a pas vu en ligne. Et ce fameux "une fois la revue de sécurité terminée", ça peut aussi bien vouloir dire dans six mois que jamais. Musk excelle à faire parler de lui, on attend juste de voir le code cette fois.