Elon Musk promet d'ouvrir tout le code de X "sans exception", 48h après le scandale Grok

On en dit quoi ?



C'est un peu facile de promettre une transparence totale pile au moment où l'on se fait pincer à siphonner le code des autres. Sur le principe, personne ne va cracher sur un code ouvert et vérifié par des tiers, ce serait une excellente chose. Mais avec un historique pareil de promesses en l'air, on a un peu de mal à y croire tant qu'on ne l'a pas vu en ligne. Et ce fameux "une fois la revue de sécurité terminée", ça peut aussi bien vouloir dire dans six mois que jamais. Musk excelle à faire parler de lui, on attend juste de voir le code cette fois.