Aperçu de la nouvelle webcam Logitech 4K Pro Magnetic "Pro XDR" (et ses limitations)

« Pour le MacBook Pro 16 pouces, les ports USB‑C [de l'écran XDR] offrent des vitesses de transfert des données USB 3.1 de première génération. »

Ce modèlequi ne possède pas de caméra intégrée (un comble !). D'ailleurs, le nom du moniteur est affiché fièrement sur la boite, gage d'une intégration parfaite :Dans le paquet, on retrouve donc. Elle est plutôt légère et très bien finie avec sa face avant noire et son dos en aluminium brossé :Si vous voulez(non magnétique), on vous livre ces petites attaches autocollantes :Dans la boite, on trouve, suffisant pour se connecter à l'écran :Mais surprise,permettant de le relier directement au nouveau Mac Pro Quel intérêt ? D'une part, si vous n'avez pas pris l'écran XDR, mais surtout, la caméra ne fonctionnera pas en 4k sur l'écran XDR directement.. Si vous reliez la caméra à la tour directement, vous aurez au choix, du 1080p à 60FPS ou de la 4k à 30FPS.En revanche,, on est limité en 1080p24 (j'ai bien-sûr testé avec plusieurs câbles) :Plus étrange encore, Apple indiqueDifficile de savoir ce que le MacBook Pro 16" peut que le Nouveau Mac Pro ne peut pas avec un même moniteur/câblage, mais Merci Pierre ), pas encore intégrée sur le Nouveau Mac Pro (limité aux Vega, architecture plus ancienne), et qui acceptent des modes de transferts plus évolués sur la nouvelle architecture. On verra si la chose fonctionne mieux avec la carte Radeon Pro W5700X (Navi 10).En tout cas,(je ferai évidemment des tests vidéo plus poussés avec le Nouveau Mac Pro que nous venons de recevoir), que l'on serait d'ailleurs en droit d'attendre sur le MacBook Pro 16" tout comme sur l'écran XDR. Il est vraiment étrange qu'Apple propose un produit tiers alors que l'on aurait tous préféré un modèle intégré, plus esthétique et surtout, plus facile à transporter.