Vision-S : Sony veut-il concurrencer Apple et Google dans la voiture de demain ? #CES

que personne n'attendait et pour cause : Sony ne produit pas de voiture ! Le japonais n'en fabriquera sans-doute jamais, et le bolide est d'ailleurs le fruit d'un travail commun avec Bosch, Nvidia, Continental et ZF., les spécifications sont presque inexistantes, tout juste sait-on qu'elle affiche 270 ch et qu'elle expédie le 0 à 100 en 4,8 secondes, correct, mais pas dingue non plus. Plus étonnant,. Pourtant, Sony possède une expertise en matière de LIDAR, ces capteurs permettant de cartographier l'environnement en 3D et en temps réel. D'autres que l'on appellepeuvent servir à identifier des objets ou des personnes, comme adapter le siège conducteur en sachant qui s'assoit dessus automatiquement.En revanche,(dashcam, caméras extérieures...). Evidemment, le japonais a mis le paquet sur la partie audio, avec un sonet un accès au catalogue maison pour la partie streaming. Et le système intégré semble relativement complet et avancé, avec la possibilité de naviguer, de zoomer, d'utiliser le GPS intégré.... Et cette démo technique n'est certainement pas là par hasard : Google est déjà bien implanté avec Android Automotive, Amazon également avec Alexa, mais Sony a une carte à jouer aussi bien sur le plan hardware que logiciel, là où ses concurrents ne proposent pas toujours un savoir-faire aussi complet.In fine,, afin d'offrir aux constructeurs une solution complète et de haut vol pour équiper leurs futures berlines. A ce petit jeu, difficile de savoir où se placeront réellement les géants de la tech dans cet univers qui parait de plus en plus dispersé.