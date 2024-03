Google Maps va analyser les plats pour vous aider à choisir votre resto ! (merci l'IA)

le choix du menu assuré par Google Maps

Par exemple, dans Google Maps, on peut trouver des photos et des critiques laissées par les utilisateurs pour un lieu déterminé. Désormais,. A cela s'ajoutent des avis sur le coût, la disponibilité potentielle (on imagine pour des plats du jour) mais surtout s'il existe de possibles restrictions alimentaires.Sur son site web, Google précise qu'il sera désormaispar la communauté. Pour le moment cet ajout ne concernera -comme d'habitude- que certaines villes des États-Unis et du Canada. Une quarantaine pour commencer et bien d'autres à venir, apparemment.. On pourra désormais choisir l'ordre dans lequel les lieux apparaissent dans ses propres listes, avec des options pour lier le contenu depuis les réseaux sociaux. Les mises à jour de la liste seront déployées sur Android et iOS un plus tard ce mois-ci.Enfin, histoire de rendre la navigation plus facile, Google a aussi rafraichi un peu son design -qui pour le coup devient un peu vieillot par rapport aux autres applications.Bref, Apple a de quoi travailler sur Plans !