Des cartes topographiques en approche sur l’app Apple Plans

extension des cartes topographiques

CHOISIR SON PROPRE ITINÉRAIRE !

CustomRouteCreation

Ainsi,. Disponible depuis watchOS 10, ces cartes intègrent de nombreuses indications sur les chemins à suivre, notamment lors de randonnées.On pourra ainsi être renseigné sur les sentiers, les courbes de niveau, les altitudes sur son parcours et des points d'intérêt, tout ce qui peut rendre sa balade plus agréable et utile. On trouvera le nom du sentier, la distance à parcourir, la durée pour arriver, le gain en altitude, la difficulté et les photos fournies.. Apparemment, Cupertino serait prête à les étendre vers les iPhone, Mac et son casque Vision Pro. Ceci fait suite à une autre fonction bien utile évoquée hier. En effet, Cupertino prévoit peut-être d'ajouter la prise en charge des itinéraires personnalisés via iOS 18.En effet, on ne peut que choisir parmi les options proposées par Apple. Mais cela pourrait changer avec iOS 18.En effet, dans le code de l'app, se cache un fichier, dont le nom évoque cette faculté. Cette fonctionnalité seraitEn tout cas, les chemins personnalisés permettraient de définir les routes spécifiques que l'on veut parcourir, histoire de faire un détour voulu et passer par un endroit particulier, ou encore pour emprunter des voies familières... Il s'agit d'une fonctionnalité très demandée depuis plusieurs années.