Ras-le-bol d'accepter les cookies encore et encore ? Merci Safari et ITP ! Explications

Pour l'internaute moyen, ces problèmes se manifestent principalement par. Nous n'allons pas revenir ici sur la mise en place du RGPD, mais c'est bien la régulation européenne qui a forcé tous les sites du Vieux Continent à vous, ainsi que votre accord pour placer des cookies dans votre navigateur. Mais à l'heure où nous utilisons plusieurs appareils quotidiennement et naviguons sur quantité de sites, cetteà la chaine a rendu l'opération quelque peu inutile (qui lit encore les CGU ?) et mécanique -on accepte tout sans y prêter attention.La gêne est telle que dequi se placent généralement au premier plan.Problème,, y compris sur des sites que vous visitez quotidiennement -et sur lesquels vous avez pourtant déjà donné (ou non) votre consentement à plusieurs reprises. Et il n'y a aucun moyen de contourner le problème ! En effet,depuis le passage sur le Mac App Store, même si certains semblent parvenus à passer entre les mailles du filet., en clair, les cookies laissés par des régies ou des sites commerciaux depuis leurs propres serveurs -Google/Facebook pouvait par exemple créer eux-même des cookies lorsque vous y intégriez des modules sur votre site. Alors que Google vient seulement de leur fermer la porte, Safari a fait figure de précurseur en la matière. Rapidement, les publicitaires ont, générés directement depuis le site sur lequel vous naviguez et que Safari ne pouvait alors bloquer (sauf à refuser tous les cookies...). Ces derniers gardent évidemment toute leur utilité encore en 2020 : il peuvent à la fois servir àou à gérer ces fameusespour rappeler au site que vous avez bien validé leurs CGU à la première visite et éviter de vous poser la question à chaque fois.(cookies, lien...) afin de limiter au maximum le tracking publicitaire. Au fur et à mesure des versions, ITP s'est constamment amélioré, devenant de plus en plus restrictif pour les annonceurs, qui cherchaient sans-cesse des parades pour conserver leur tracking :en JavaScript,à gogo... Avec 20 à 30% de part de marché mondiale pour Safari, il faut bien comprendre que l'enjeu est énorme !Mais. Désormais, si Apple juge un cookie un peu, elle le: s'il a été généré après un lien(traqué) ou s'il a été créé en JavaScript, peu de chance qu'il survive sur votre appareil plus de 24H. On pourrait résumer cette approche comme ceci :Malheureusement,et sont donc considérés par Apple (à tort !) comme des. Ces faux-positifsque certaines régies utilisent pour remplacer les cookies, et qui sont également purgés au bout d'une journée -parfois, sans réelle justification. Problème, il est: parfois ça passe, mais le plus souvent, Apple vous dézingue sans crier gare.Si l'on en croit ce livre blanc du français Eulerian publié il y a quelques semaines, il n'y est rien, les spécialistes du secteur ont déjà une coup d'avance.. Derrière ce langage un peu technique se cache en fait un moyen simple deet le marché va très vite s'adapter.Ces nouvelles dispositions, vous l'avez compris, ont des effets de bord assez agaçants :-une sorte de retour à Windows Vista et ses célèbres popups ! Du côté des internautes, c'est à la fois l'incompréhension, l'agacement et la recherche de solutions : si les plus téméraires trouvent des parades techniques (extensions etc.),ou à chercher des navigateurs moins restrictifs.m'a récemment confié un ado, qui me dit passer le plus possible par les apps pour éviter ces désagréments. D'autres sont passés définitivement à Chrome, plus souple avec les Cookies -Google oblige.: sur iOS, la Pomme n'autorise pas d'autre moteur que le WebKit, la concurrence n'ayant d'autre choix que d'utiliser celui intégré. Heureusement, les apps iOS sont moins touchées par le problème : Apple ne vient pas (encore ?) à court-circuiter les données qui y sont stockées localement., le plus rapide, et aussi le moins gourmand en RAM/CPU, quoiqu'on en dise. Beaucoup ont également du mal à se passer de la synchronisations iCloud si pratique en mobilité.Autre effet de bord moins visible à première vue pour l'utilisateur,: les internautes utilisant Safari sont plus difficiles à monétiser que les autres, et appauvrissent d'une certaine manière les sites se basant sur un modèle d'accès libre -l'immense majorité du web encore aujourd'hui.constitue sans doute la conséquence logique de cette manne financière qui disparait, déjà accentué par l'invasion des bloqueurs de publicité et des plateformes publicitaires automatisées.Evidemment, il serait malhonnête de juger de manière trop sévère les technologies mises en place par Apple,. La question est désormais de savoir où mettre le curseur pour, à la fois conserver une navigation agréable et apaisée sur internet, tout en gardant le contrôle sur le suivi, sans pour autant annihiler le principe même de la publicité ou du financement des sites en accès libre.