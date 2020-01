Cette semaine : tests Razer et tableau numérique, des cookies et des sauvegardes iCloud

Mac4Ever

La navigation sur internet est devenu de plus en plus casse-pieds, il faut bien le dire, surtout si vous avez le malheur (!) d'utiliser le navigateur d'Apple.Apple aurait abandonné son intention de publier une version chiffrée de bout en bout des sauvegardes iCloud. Selon Reuters, la firme aurait travaillé sur cette possibilité, il y a deux ans, avant d'y mettre un terme anticipé.Donald Trump est actuellement à Davos, tout comme Tim Cook, et il en profite pour remettre une petite couche sur l'affaire de Pensacola. Comme à son habitude le Président ne mâche pas ses mots.Les entreprises du FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google) continuent de dépenser des sommes de plus en plus importantes en matière de lobbying. Cupertino a vu son budget en hausse à 7,4 millions de dollars en 2019 (contre 6,7 en 2018).La semaine dernière, il était question de chargeurs de smartphones et de leur uniformisation dans l'hémicycle européen. En effet, le Parlement étudie cette option qui, bien que le compte rendu mentionne expressément le mot « chargeur », serait logiquement une démarche globale englobant la connectique.Tim Cook était en Irlande cette semaine, pour y rencontrer le Premier ministre, Leo Varadkar, et ce, afin de recevoir un prix au nom d'Apple. En effet, le pays entend dignement célébrer 40 ans de présence et d'investissements de la firme sur place.Deux fois par an, Apple présente son rapport semestriel sur la transparence détaillant les demandes du gouvernement et des entités. Depuis deux ans, ce document se veut plus clair, avec des tableaux et un petit récapitulatif en fonction des types de demandes.Après avoir essuyé un échec aux Golden Globes, Jennifer Aniston se voit décerner une récompense pour sa performance dans The Morning Show.Dans son dernier test, DxOMark s'est penché sur l'iPhone 11 et lui a attribué une note de 112 points pour la photo et 101 pour la vidéo, le qualifiant de « très capable » sur ces deux aspects.qu'Apple utilisera dans ses produits. Ces deux contrats viennent s'ajouter à un premier conclu en juin sur des composants et modules RF.Dans une interview publiée hier, le procureur du district de Manhattan, Cy Vance Jr., a ouvert la porte de son cyber-laboratoire, construit en partenariat avec l'unité de cybercriminalité de Manhattan et le parquet de NewYork.Emmanuel Macron et Donald Trump ont finalement trouvé un terrain d’entente concernant la taxe Gafa. Selon des sources diplomatiques françaises, les deux hommes sont convenus d’attendre la fin des discussions en cours au sein de l'OCDE et de ne pas se livrer à une guerre tarifaire sur les importations.Sundar Pichai évoque la réglementation à venir sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, soulignant les dangers et opportunités des nouvelles technologies.Le service de streaming de Disney avance officiellement sa date de sortie en France d'une semaine et débarquera sur notre territoire le 24 mars prochain (au lieu du 31 mars)