Test du FireCuda Gaming Dock : un dock TB3/USB-C avec HDD et emplacement M.2

Conclusion

Design : 5

Technique : 4

Logiciel : 5

Performances : 5 Les Plus : • Design

• Dock + stockage

• Disque dur IronWolf Pro 7 200 trs/min

• Port M.2 NVMe

• Eclairage RGB désactivable Les Moins : • Ventilateur légèrement bruyant

• Power Delivery de seulement 15W Configuration : • Une machine avec un port USB ou Thunderbolt 3 Prix : • 513,43 euros 4.5/5



Le FireCuda Gaming Dock est livré dans une imposante boite orange et noire. A l'intérieur, l'utilisateur trouvera, outre le dock lui-même, un câble Thunderbolt 3 de 79 centimètres, et un bloc d'alimentation., désormais dans le giron de Seagate, avec un dock au design sobre mais soigné, composé d'une partie principale recouverte d'une matière, et d'une extension amovible en aluminium.En façade, le dock propose(16 bits/48 kHz) qui apparaitront dans le menudesde macOS sous le nomA l'arrière, on trouvera. Le dock est doté d'un contrôleur Intel Titan Ridge, permettant de fonctionner en Thunderbolt 3 ou en USB (type C ou type A avec un adaptateur). Le port Thunderbolt 3 principal ne pourra fournir que 15W en Power Delivery, ce qui sera insuffisant pour alimenter un MacBook Pro En USB,, et la sortie DisplayPort ne sera effective qu'en USB-C/Thunderbolt. Autre limitation, seuls les Macs récents équipés du même contrôleur Titan Ridge (comme les MacBook Pro depuis 2018) pourront profiter de la sortie DisplayPort 1.4 (par exemple pour un moniteur 5K), les autres devront se contenter du DisplayPort 1.2.(le SSD n'est pas fourni avec le dock, et l'emplacement est incompatible avec les SSD M.2 SATA), caché sous un dissipateur. De même, en retirant les deux vis placées sous les patins en caoutchouc les plus proches de la partie en aluminium, et en jouant de patience et de délicatesse, il sera possible d'ôter la partie supérieure du boitier. On aperçoit alors le ventilateur de 40x10 mm, ainsi que(un modèle endurant IronWolf Pro à 7 200 trs/min, prévu pour les NAS),Petites précisions qui ont leur importance,. De cette façon, il sera donc possible de réduire au silence l'appareil, l'allumage du disque dur interne étant lié au ventilateur, qui passe d'un léger ronronnement (qui fera tout de même tiquer les plus sensibles) en vitesse de croisière, à un bruit nettement plus dérangeant lorsque le disque dur chauffe.De même,, le HDD et le port Ethernet sont interfacés en USB. Il ne sera donc pas possible de profiter du TRIM (qui est opérationnel sur le port M.2 en Thunderbolt 3) si l'utilisateur comptait remplacer le disque dur par un SSD SATA (afin de couper le ventilateur, ou de le remplacer par un modèle plus discret, comme un Noctua)Les performances du disque dur fonctionnant à 7 200 trs/min de Seagate sont satisfaisantes,. Le constructeur nous ayant également prêté un SSD NVMe FireCuda Series 510 de 1 To, nous avons pu relever, ce qui permettra d'utiliser le SSD M.2 NVMe en tant que disque système externe véloce, pour les utilisateurs ayant des machines avec un stockage intégré devenu trop juste. Pour les propriétaires de machines dotées d'une puce T2, il faudra penser à se rendre dans l'-touches Command+R au démarrage- afin de sélectionner l'optionPositionnementoblige,. Il sera possible d'en faire varier l'intensité, de choisir la couleur, ou de l'éteindre complètement depuis le logiciel Seagate Toolkit compatible macOS.Avec le FireCuda Gaming Dock désirant étendre la connectique de leur machine (5 USB 3.1 Gen2, un Thunderbolt 3, une entrée/sortie audio, et une sortie DisplayPort) tout en profitant d'un disque dur de 4 To et d'un emplacement M.2 NVMe pour ajouter un SSD véloce (non fourni). Seuls points négatifs, en fonction des exigences et besoins de chacun, un ventilateur à la discrétion relative lorsque le disque interne chauffe, et un mode Power Delivery limité à 15W.