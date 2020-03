Apple laisse ses employés embarquer des protos chez eux & un concours de setup !

« Apple a trouvé l'équilibre entre le fait de reconnaître qu'une grande partie du monde fonctionne avec leurs produits et qu'ils doivent les faire fonctionner et progresser, et ils mettent également dans la balance, la sécurité des employés. Ils nous rappellent avec ces petits produits qu'ils ont récemment annoncés, qu'ils continueraient à travailler »

La firme a ainsi renié ses plus hauts principes ence soir. Car même si certains semblent avoir du mal à se concentrer, la Pomme a uneà tenir cette année, et pas seulement du hardware : iOS 14 doit être finalisé d'ici l'automne et macOS 10.16 dans la foulée., les visioconférences ayant remplacé les traditionnels meeting à la cafétéria - pas uniquement en FaceTime, mais aussi via Slack, Jabber et WebEx. Or le code de conduite n'a pas changé :de la société, rapportent nos confères.Pour(bureaux, écrans...) et Tim Cook aurait même eu l'idée de faire un petit, via des photos ! Et le PDG de préciser que. Parmi les pré-requis, Apple exige queet qu'aucune personne n'entre et ne voit le matériel en question.Mais, ceux-là étant autorisés à rester sur le campus. En effet, il est parfois impossible de réaliser des tests sans de coûteuses et volumineuses machines, chose impossible à déporter chez soi. Mais sur certains sites, comme en Italie ou en Asie, impossible de faire revenir les salariés au bureau, ce qui n'est pas sans poser problème.Difficile de savoir quand la situation reviendra à la normale,a récemment déclaré le célèbre. Il est vrai que