Avid lance Pro Tools 2020 avec les Folder Tracks (vidéo) Par June

Avid déploie enfin Pro Tools 2020 après en avoir présenté les évolutions lors du NAMM en janvier dernier.







Avid détaille aujourd'hui la principale nouveauté de cette révision de Pro Tools avec les Folder Tracks, permettant d'organiser les pistes au sein de dossiers. Il sera possible d'éditer simultanément les pistes contenus dans ces dossiers, et de les personnaliser à l'aide de différentes couleurs. Cette fonction offrira un workflow nettement plus lisible lors de l'édition de grosses sessions.



Pro Tools 2020.3 est d'ores et déjà disponible au téléchargement (1,81 Go) depuis le compte Avid. La firme propose trois formules, Pro Tools First est gratuit (mais avec un seul projet dans le cloud et 23 plugins), Pro Tools avec un abonnement à partir de 28 euros par mois (projets illimités et 115 plugins inclus) et Pro Tools Ultimate à partir de 74,50 euros par mois. Le logiciel est compatible avec macOS Catalina (macOS 10.13.6 minimum), et demandera une machine dotée d'un processeur Core i5, 16 Go de RAM (32 Go chaudement recommandés) et 15 Go d'espace de stockage libre.