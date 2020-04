Test express Eufy RoboVac 30C Max : un robot aspirateur compact, efficace et silencieux

Présentation de 30C, la version Max propose une puissance d'aspiration de 2200pa

Un robot aspirateur compact

Le RoboVac 30C Max aux côtés de "Link", mon fidèle Roomba 960

Une application bien pensée

Un robot efficace et silencieux

« traditionnel »

Conclusion

Design : 4

Technique : 4

Application : 4

Tarif : 4 Les Plus : • Compact

• Silencieux

• Performances Les Moins : • Wi-Fi 2,4 GHz uniquement Configuration : • Un périphérique iOS pour l'App Prix : • 299,99 euros 4/5



Le RoboVac 30C Max est livré avec une station de charge et son alimentation, deux paires de balais, deux filtres, un outil facilitant l'entretien, une télécommande avec ses 2 piles AAA, etDès le déballage,, particulièrement si vous avez l'habitude des Roomba de la gamme 9XX. Anker propose un robot aspirateur de seulement 7,2 centimètres de haut, ce qui pourra s'avérer particulièrement pratique pour passer sous certains meubles, et de 32,5 centimètres de diamètre ().Le RoboVac utilise deux balais à l'avant, et dispose, malgré son format compact, d'un bac d'une capacité plutôt confortable de 0,6 litre, tout comme le Roomba 960 . Par rapport au RoboVac 30C,. Le robot aspirateur détectera les obstacles et les différences de niveaux, afin de ne pas tomber dans les escaliers., lui permettant d'augmenter automatiquement la puissance en fonction de la surface à nettoyer (parquet vs tapis par exemple). Anker opte pour une unique brosse rotative, là où les modèles haut de gamme disposent souvent de deux brosses (une avec des balais et une en caoutchouc).Celle-ci est bien pensée et la mise en place de l'aspirateur ne prendra que quelques minutes, y compris pour les novices. Petit point négatif, mais partagé par de nombreux appareils connectés, le RoboVac ne sera compatible qu'avec les réseaux Wi-Fi en 2,4 GHz.L'application permettra de contrôler manuellement les mouvements de l'aspirateur (il sera également possible de le faire depuis la télécommande fournie), de choisir entre les modes (Classique, BoostIQ, Max, Nettoyage rapide, Pièces et Rebord), de programmer simplement le nettoyage, et de demander à l'aspirateur de retourner à sa base (il le fera automatiquement lorsque la tâche est terminée). La mise en place des bandes magnétiques (sur le seuil des portes ou sous les tapis) permettra de délimiter les zones de nettoyage.Un des gros points forts du robot est son silence de fonctionnement,. La différence est vraiment flagrante avec certains autres modèles, au point de pouvoir regarder un film pendant que l'aspirateur œuvre, ce qui serait totalement impensable avec mon Roomba 960.Comme pour tous les robots aspirateurs, il vaudra mieux ne pas le lancer si le sol est jonché de gros débris, ce qui remplirait très vite son bac. Il sera plus intéressant faire un premier ménage, puis d'utiliser régulièrement le RoboVac 30C Max pour maintenir les pièces propres. Autre point, évitez de laisser des câbles au sol, qui viendront immanquablement se coincer dans les roues et la brosse du robot., et 60 minutes en passant sur le mode le plus puissant. Même s'il est dénué d'un système de cartographie (la gamme Eufy comprend également le RoboVac L70 qui en est équipé), le RoboVac 30C Max passera dans tous les recoins, et n'oubliera pas les contours des pièces. Point intéressant, les pièces détachées sont plutôt bon marché par rapport à ses concurrents., assez puissant pour un nettoyage satisfaisant, compact, doté d'un bac de 0,6 litre et d'une autonomie confortable, compatible avec Alexa et l'Assistant Google, et, le tout sans sacrifier les performances. Ceux qui veulent absolument disposer de la cartographie, afin de ne se passer des bandes magnétiques pour délimiter l'espace à nettoyer et de reprendre depuis un emplacement précis après la charge, devront toutefois se tourner vers un autre modèle.