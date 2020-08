VE : combien y'a-t-il de stations Ionity en France ? Tesla toujours devant ?

La concentration de certaines bornes -autour de Genève ou dans la Sarthe- contraste avec certaines régions totalement oubliées

Un an plus tard les chiffres sont là :, portant le nombre à 62 d'ici quelques semaines. L'objectif des 80 stations d'ici la fin de l'année est donc en bonne voie, et permet enfin de pouvoir se déplacer en voiture électrique sur autoroute, même avec des autonomie inférieures à 400Km. Si vous circulez en VE régulièrement, on a clairementParmi les dernières arrivées, on(vers Dijon, depuis le 15 Juillet), l'Aire de Morières (vers Nîmes, depuis le 5 août), l'Aire de La Ferté-Bernard (Sarthe, 18 août) ou encore l'Aire de Villaines la Gonais (Sarthe, 10 août).Mais est-ce suffisant ? Avec un consortium mené par BMW, Daimler, Ford, VW et récemment Hyundai-Kia, on pourrait imaginer que le réseau domine largement le marché. Pourtant,C'est presque dix fois plus ! Sur la carte ci-dessus, on voit bien que certaines régions sont pour le moment sous-équipées chez Ionity, c'est le cas du nord-ouest, de la Bretagne, de tout l'Est, la côte Atlantique, du Centre et même d'une bonne partie de la côte ouest méditerranéenne entre Marseille et Gérone. Tesla apparait bien plus homogène et de nombreuses stations sont en cours de construction. Evidemment,, mais le nombre de bornes est encore confidentiel pour l'instant.Autre source d'étonnement, vites surchargées durant les week-end, surtout lorsque plusieurs d'entre-elles ne fonctionne pas ou se déconnectent pendant la recharge. En face, Tesla affiche souvent une dizaine de stalles, avec une fiabilité bien plus nette. Evidemment, nous sommes, mais si les autorités souhaitent développer la voiture électrique de façon plus soutenue, il va falloir densifier bien plus largement le réseau, et pas uniquement sur autoroute !