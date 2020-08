Un firmware 1.1 pour le Canon EOS R5 qui limite (un peu) la surchauffe

1. Useful messaging is now displayed when [HDMI display: Camera+External monitor] and [Overheat control: on] settings are enabled.

2. When using certain RF lenses for movie shooting, the in-lens image stabilization mechanism has been improved.

3. Fixes a phenomenon in which the "Slow Synchro" setting screen is not accurately displayed, when the language is set to English.

4. Fixes a typo displayed on the communication setting screen, when the language is set to Korean.

5. Connectivity during FTP transmission has been improved.

6. Fixes a phenomenon, in which the card access time may take longer, when using certain CFexpress cards.

7. Temperature detection and shooting time control in video shooting have been improved. In addition, the total shooting time when the short-time recording and power-on/off are performed repeatedly at room temperature is improved.

8. The phenomenon in which the movie recording time available is not correctly displayed when the Date/Time/Zone is not set has been corrected.

Il faut dire queinterne, qui n'a pas de ventilation active. En réalité, plusieurs spécialistes se sont aperçus que la surchauffe semblant surtout logicielle, et plutôt contrôlée par des minuteurs que par des sondes de températures..., en augmentant les temps d'enregistrement, on gagne ainsi 15 à 20mn suivant les formats, ce qui est assez énorme. Le YouTube Jarel Polin a d'ailleurs publié une vidéo assez intéressante sur le sujet, avec des chrono comparatifs entre les deux firmwares. Si en extérieur, il n'y a apparemment aucun changement,. Surtout, si vous éteigner le boitier, il repart enfin pour une vraie session, et pas juste 2 ou 3 minutes comme avant, ce qui est un vrai progrès.Vous pouvez(on ne rigole pas lorsqu'on lit la procédure d'installation en 17 étapes, merci !)