Le QR code pour circuler pendant les JO est accessible !

Un QR nécessaire pour circuler dans paris

SILT

Les dispositifs déployés par la préfecture de police distinguent différents périmètres, aux contraintes variables :



- Le périmètre organisateur de Paris 2024 (sites de compétition) resserré au plus près du site olympique ou paralympique.

- Le périmètre de protection, dit « SILT » (Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme), accolé au périmètre organisateur : il permet de sécuriser la zone en autorisant l’accès uniquement aux spectateurs et aux personnes accréditées par Paris 2024.

- Le périmètre d’interdiction de la circulation motorisée (rouge).

- Le périmètre de circulation motorisée réglementée (bleu).

QUi est concerné ?

pour aider les personnes en situation d'illectronisme

. Cette dernière sera disponible depuis la plateforme en ligne dédiée (dans les heures qui arrivent ?). Pour cela, il faudra toutefois s'enregistrer sur la plateforme en communiquant ses nom, prénom ou encore date de naissance. A noter queDepuis les attentats de 2015, lessont régulièrement mis en œuvre pour certains évènements et se traduisent par la restriction à de nombreux accès. Seuls les spectateurs et les personnes ayant été accrédités par l’organisateur peuvent s'y rendre.Les habitants et travailleurs des secteurs concernés devront donc s'inscrire, ainsi que toute personne désirant accéder à certaines zones, par exemple pour aller dans un commerce ou un restaurant.En pratique, il suffira de montrer son téléphone pour les contrôles. Toutefois,. Le ministère de l'intérieur a même prévu une campagne de porte-à-porte et de tractage en collaboration avec la mairie de Paris. Enfin les forces de l'ordre devraient faire preuve d'indulgence et aider les personnes âgées munies de leur carte d'identité.