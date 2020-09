Evénement Google : Pixel 4A 5G, Pixel 5, Google TV, Chromecast et Nest Audio

« Launch Night In »

« conçu grâce à l'expérience accumulée avec Android TV »

« Ambient Mode »

« avant la fin de l'année »

« Nest Audio Sessions »

Premier de cordée de cette présentation,, mettant en avant les programmes et contenus censés plaire à l'utilisateur, avec une recherche vocale universelle, permettant de trouver son bonheur au sein des différents catalogues, et la possibilité de passer enafin d'afficher les clichés issus de Google Photos.. Le périphérique avait fuité avant sa présentation et certaines boutiques américaines avaient même vendu des exemplaires plusieurs jours avant le levé de rideau. L'appareil propose un design ovale et une nouvelle robe blanche, toujours avec un câble HDMI intégré, ainsi qu'une pratique télécommande dotée de boutons dédiés pour le service vidéo maison YouTube, mais également pour Netflix.Pas un mot sur Stadia, qui sera pourtant compatible avec cet appareil.C'est ensuite au tour des enceintes connectées Nest Audio, elles aussi apparues en rayon avant l'heure. L'appareil, qui ressemble un peu à un oreiller (disponible en 5 couleurs, blanc, bleu, vert, rose et noir), est recouvert de tissu et embarque quatre LED, un tweeter de 19 mm et un haut-parleur de 75 mm. Google annonce 50% de basses en plus, un volume sonore augmenté de 75% et un appareil fait avec 70 % de plastique recyclé.Le service YouTube Music accueillera les, des performances d'artistes retransmises depuis chez eux.L'événement se poursuit avec la présentation officielle des Pixel 4A 5G, avec un dalle 6,2 pouces OLED bord-à-bord, un Snapdragon 765G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, une batterie de 3 885 mAh, un port mini jack 3,5 mm, un objectif grand angle de 16 mégapixels ouvrant à ƒ/2.2, un téléobjectif de 12,2 mégapixels ƒ/1.7, ainsi qu'un capteur en façade de 8 mégapixels ƒ2.0, le tout avec HDR+ et les fonctions Night Sight et Portrait Light en mode Portrait.Le Pixel 5 embarque également un Snapdragon 765G avec le modem 5G X52 de Qualcomm , 8 Go de RAM, la charge inversé, une dalle OLED de 6 pouces en 2 340 x1 080, 128 Go de stockage de base, une batterie de 4080 mAh, une coque en aluminium recyclé, une certification IP68 et la charge rapide 18W via USB-C. L'appareil dispose des mêmes objectifs que le Pixel 4A 5G.