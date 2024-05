Pour Apple, le Vision Pro est un succès ! (Mais peut-elle dire le contraire ?)

Une inconnue : le nombre de Vision Pro vendus !

Wearables, Home and Accessories

Un usage uniquement en entreprise ?

Au cours du trimestre, nous avons été ravis de lancer Apple Vision Pro et de montrer au monde le potentiel que l'informatique spatiale libère

Les gens l'utilisent pour beaucoup de choses différentes dans une entreprise, et cela va aussi bien du service sur le terrain à la formation, aux soins de santé comme la préparation d'un médecin pour une chirurgie préopératoire ou l'imagerie avancée, ou encore aux centres de contrôle. C'est donc un nombre énorme de possibilités. Et notre objectif est de développer cet écosystème et d'engager de plus en plus d'applications et de plus en plus d'entreprises.

Nos vidéos sur le Vision Pro

Pour le moment, la firme a diffusé. Lancé en février 2024, ce dernier est comptabilisé sur deux mois dans les ventes de produits mais il ne bénéficie pas de lignes particulières.Mais on peut penser qu'il est inscrit dans la catégorie fourre-tout. Mais cette dernière semble avoir un peu de mal à remonter la pente : elle affiche en effet 7,913 milliards de dollars de revenus (-9,64% par rapport à l'an dernier).. Tout d'abord avec la formule d'usage de bienvenue :Mais il a rajouté un peu plus loin queCette mention pourrait ne pas être neutre, car. Son nombre restreint d'utilisateurs justifierait également le niveau des ventes d'un produit à 3500 dollars tout de même. Même s'il est parti, Frank Casanova aurait rempli sa mission marketing !Tim Cook répond ainsi aux rumeurs selon lesquelles le casque ne semble pas combler les attentes ! En effet, après quelques mois de commercialisation, il n'est toujours pas disponible en dehors des Etats-Unis. L'enthousiasme initial serait même retombé, montrant une baisse significative des ventes !Il s'agit notamment de la conception de moteurs d'avion chez KLM Airlines, de la collaboration d'équipe chez Porsche et de la conception de cuisine chez Lowe's ou encore chez Gucci (pas de scoop ici, puisqu' Apple en a déjà fait un communiqué de presse ).À la fin de l'appel, un analyste a toutefois réussi à poser une dernière question sur Apple Vision Pro et l'utilisation professionnelle et surtout une réponse de Tim Cook. Ce dernier s'est dit, une approche assez similaire à celle du Mac !.