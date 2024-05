Tim Cook confirme des annonces IA la semaine prochaine #AppleEvent

Des annonces dès mardi prochain !

Nous sommes très optimistes au sujet de nos opportunités en matière d'IA générative. Nous réalisons des investissements importants et nous sommes impatients de partager bientôt des choses très intéressantes avec nos clients. Nous croyons au pouvoir de création et à la promesse de l'IA ; et nous pensons que nous avons des avantages, qui vont nous différencier dans cette nouvelle ère, y compris la combinaison unique d'une intégration transparente du matériel, des logiciels et des services d'Apple, de notre puce Apple Silicon révolutionnaire avec nos moteurs neuronaux leaders de l'industrie, et notre volonté inébranlable de protéger sur la vie privée, qui est présente dans toutes nos créations.

Avec la baisse de 10% des ventes d'iPhone, il fallait quand même quelques bonnes nouvelles pour rassurer les investisseurs.Il a apparemment de, lors de l'événement du 7 mai mais également lors de la WWDC au mois de juin.Mais en attendant, il a soigneusement esquivé, au cours de l'appel aux bénéfices, la moindre question sur l'IA. En revanche, il est revenu surMême si Apple n'a pas encore dévoilé d'IA générative ou de grand modèle de langage, il a indiqué qu'Par exemple, FaceID utilise des réseaux neuronaux pour la reconnaissance faciale, ou certains algorithmes d'apprentissage automatique pour Apple Musique et les listes de lecture personnalisées ou les recommandations.On sait que. D'ailleurs avec la fin du projet Apple Car, de nombreux ingénieurs sont sur le carreaux et doivent être reclassés.Mais depuis plusieurs mois,En novembre dernier, il avait placé quelques mots lors de la conférence téléphonique sur les résultats pour assurer qu'Apple regardait l'IA générative dans uneEn février, il a suggéré que ces dernières interviendraient, suggérant iOS 18. Un peu plus tard au cours du même mois, il a ensuite déclaré qu'Appleen matière d'IA générative en 2024.Les nouveaux iPad Pro sont pressentis comme une machine de guerre, avec une puce M4 et les meilleurs écrans OLED du monde (rien que ça). D'après Mark Gurman, la tablette sauterait une génération de puce Mx, et ce, afin de-celles annoncées par Tim Cook lors des derniers résultats et teasées par Greg Joswiak à l’annonce de la keynote.La réponse la plus évidente serait qu'Apple active des options dopées à l'IA et hébergées directement sur l'appareil -ce qui pourrait expliquer l'insuffisance de la puce M3 à le faire.Puisque l'iPad Pro va être optimisé pour iPadOS 18, le big boss d'Apple pourrait très logiquement êtreet en attendant la WWDC début juin. C'est en effet ce qu'avance leaujourd'hui. Ensuite, Apple a laissé sous-entendre que Let Loose serait un. Se pourrait-il que l'on ait droit également àCe weekend, Mark Gurman en a profité pour revenir sur. Il y a quelques semaines, il était question de simples pourparlers, mais les deux firmes pourraient bien être plus avancées dans les négociations.Le journaliste affirme en effet que ces dernières en seraient à un stade avancé et porteraient plus particulièrement sur. En revanche, on ne sait pas vraiment s’il est destiné à compléter ou à remplacer Siri !Enfin, rien ne serait encore décidé car Apple serait toujours en discussion avec Google au sujet de l'octroi de licences pour exploiter Gemini.