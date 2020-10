TV+ : Apple prévient par mail de la prolongation de la gratuité jusqu'en février 2021

« Nous vous donnons plus de temps pour découvrir les derniers programmes Apple Originals et rattraper les émissions qui reviennent pour une deuxième saison. Vous n'avez rien à faire - continuez simplement à regarder gratuitement jusqu'en février 2021. Ce fut une première année incroyable. Le public adore The Morning Show, le thriller à succès Greyhound, la comédie réconfortante Ted Lasso et bien plus encore. Soyez à l'affût des nouvelles premières, des films à succès comme On the Rocks, les docuseries révélatrices Tiny World et les saisons 2 de Servant, For All Mankind et Dickinson »

Certains utilisateurs ayant acheté un produit Apple éligible ( iPhone iPod touch /Mac et Apple TV , mais pas l' Apple Watch , les AirPods Pro ou le HomePod ) permettant de profiter de l'année gratuite d'Apple TV+ ont reçu. Apple entend certainement par ce biais pallier le manque de nouveaux contenus, dû en partie à l'arrêt des tournages pendant la pandémie.. En sus de l'année d'Apple TV+,(pour l'achat d'un produit éligible), avant de devoir passer à un abonnement payant