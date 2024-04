YouTube s'empare des économiseurs d'écran de l'Apple TV !

YouTube envahit les économiseurs d'écran de l'Apple TV

Une des images du diaporama YouTube avec l'App lancée mais sans lecture de vidéo

Le zoom sur la vignette si la lecture d'une vidéo est en pause

Comment s'en passer ?

Réglages

Général

Économiseur d'écran

Pour apercevoir le changement opéré par YouTube, il suffira de lancer l'App sur une Apple TV et de patienter environ 5 minutes. Une fois ce laps de temps passé, l'économiseur d'écran se lancera,. Gagne-t-on au change ? La réponse dépendra de chacun. Personnellement, je trouve les économiseurs d'écran d'Apple plus réussis, mais cela apporte toutefois un peu de variété.Si vous aviez mis une vidéo YouTube en pause, vous verrez alors s'afficheret que le processus ne recommence.L'App YouTube ne propose pas de réglages pour l'économiseur d'écran, et tvOS non plus (tout du moins pour YouTube). Notons qu'il faut avoir la dernière version de l'App YouTube pour Apple TV pour profiter (ou non) de ces nouveaux économiseurs d'écran.Il reste toutefois une parade consistant à vous rendre dans lesde l'Apple TV, puis dans la sectionavant de choisir. Comme l'économiseur d'écran de YouTube se lance après environ 5 minutes,Cette solution n'est pas idéale, l'économiseur se lançant alors assez fréquemment, mais elle reste efficace. Sinon, il suffit de quitter l'App YouTube pour retrouver le comportement habituel.