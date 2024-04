Avec "Fallout", Amazon veut retrouver le succès de "The Last of US"

Une nouvelle adaptation de jeu vidéo

vaults

L'apocalypse, l'arme ultime du streaming !

Vault-Tec

créée par Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner. Il s'agit de l'adaptation de la franchise de jeux vidéo de rôle créée par Interplay Entertainment, et détenue par Bethesda Softworks.Sans spoiler la totalité des épisodes,: la terre est ravagée par des explosions nucléaires dans les années 1950. Deux siècles plus tard, que sont devenus les habitants ?En effet,, dénommés, qui avaient été construits pour protéger l'humanité dans ce cas de figure. Mais la vérité est plus sombre, car chaque bunker sert à mener des expériences sur ses occupants., résidente du Vault 33, et sa quête pour retrouver son père incarné par THE Kyle MacLachlan ( ! ) dans un LA désertique et en ruine. En chemin, elle rencontre un écuyer de la Confrérie de l'Acier et un chasseur de primes goule.Pour le moment,(il y a même le chien) : survie après une guerre nucléaire globale, apparition de nombreux changements écosystème/faune/flore avec des créatures mutantes (genre le gros cafard qui mange les humains), des guerriers en armure ou des organismes cybernétiques, mais aussi des expériences ayant mal tourné ou l'émergence d'une firme internationale manipulatrice,Située en 2296 soit neuf ans après Fallout 4 -le dernier opus sorti- la série fait notammentavec la chronologie des évènements.Maisavec un univers extrêmement travaillé, et des perspectives d'intrigue intéressantes et bien-sûr un style très en vogue actuellement. Le genre séduit d'autres plateformes comme Apple TV+ qui a aussi sa série fin du monde, avec Silo , aptation du roman de science-fiction écrit par Hugh Howey et paru en 2012.La série a été tournéeet compte pour l’instant huit épisodes. Outre Atlantique, les critiques sont plus que positives, la série totalisant un très beau. Pour visionner le programme, il faudra un abonnement Prime Vidéo.