Attention ! Une grosse faille d'Android TV permet de lire vos mails et consulter vos fichiers !

Une importante faille de sécurité au sein d'Android TV

Une connexion automatique aux services Google

Android TV est fort pratique etdont certains sont plus ou moins exotiques et parfois truffés de logiciels malveillants (méfiez-vous particulièrement des modèles à bas prix). Selon nos confrères de 404 Media , le système souffre d'une faille de sécurité qui pourrait exposer vos données liées au compte Google du boitier ou du téléviseur.Le souci est assez simple, ces boitiers et téléviseurs s'appuient sur Android et. Comme le système, à l'image de l'Apple TV, ne dispose pas de navigateur intégré, l'accès au compte est automatique et permet de lier simplement les services, comme le compte YouTube, mais également Gmail ou Google Drive.Il reste toutefois possible d'installer soi-même un navigateur afin d'aller chercher Chrome via un fichier APK, puis de relier une souris et un clavier. Une fois cela fait,(la connexion a été effectuée automatiquement par le système au préalable).Cette faille, ce qui limite de fait son impact, mais cela reste toutefois possible. Par exemple. Selon Google, les dernières versions d'Android TV ne sont pas concernées par cette faille et une mise à jour est en cours de déploiement, mais de nombreux appareils ne disposent pas des dernières moutures, et sont même parfois bloqués sur une version assez ancienne.Il reste possible de se prémunir contre cette faille et évitant d'utiliser Android TV, par exemple en adoptant une Apple TV, ou encore. Cette solution peut toutefois ne pas s'avérer pratique, par exemple si vous avez un abonnement YouTube Premium sur votre compte principal et que vous souhaitez en profiter sur votre téléviseur.