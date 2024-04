Apple a racheté une startup parisienne spécialisée dans l'IA, Datakalab

Datakalab

Apple a racheté Datakalab

dont des chercheurs issus des plus prestigieuses écoles parisiennes comme la Sorbonne Université, Centrale et Polytechnique

Datakalab est une startup basée à Paris (17ème arrondissement) spécialisée dans des algorithmes d’apprentissage profond à faible consommation, efficaces en termes d’exécution, respectueux de la vie privée et fonctionnant entièrement en embarqué. Ses travaux de recherche ont donné lieu à des publications dans les meilleures conférences et journaux du domaine (T-PAMI, NeurIPS, ICCV, CVPR, AAAI)

Utilisé durant le Covid

D'après Challenge,. On sait en revanche que la Pomme a acquis 100% des parts de l'entreprise, mais c'est à peu près tout.précise notre confrère. La firme se serait spécialisée dans la, Datakalab a initialement été créé pour analyser et mesurer les émotions en réaction à des contenus (publicités, conférences).(sic) durant le Covid. On trouve aussi d'autres noms comme Médiamétrie ou encore... Disney, qui exploite le système dans ses bandes-annonces, histoire d'en optimiser le retour émotionnel des spectateurs. On imagine que la Pomme pourrait s'en servir de la même manière pour AppleTV...