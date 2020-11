Apple célèbre 40 ans de partenariat avec l'Irlande

« Apple est une famille »

« Le campus de Cork est plus qu’un lieu -nous sommes une famille. Et chaque jour, nous nous efforçons de défendre les valeurs collectives d'Apple à travers notre travail : qu'il s'agisse de protéger notre planète, de défendre le droit à la vie privée ou de faire en sorte que l'éducation et la technologie soient accessibles à tous. Je suis très honorée de travailler chaque jour avec une équipe aussi talentueuse, diversifiée et dotée de compassion. »

« J'ai grandi ici. J'ai commencé à travailler dans l'atelier de fabrication, et maintenant 30 ans plus tard, je dirige une équipe de 20 à 30 formateurs en fabrication. Ce fut un voyage formidable et j’ai adoré la camaraderie et la communauté que nous avons créée ensemble. »

Outre les nombreux témoignages, Apple partage de nombreuses photos.

Établie en, l'usine de fabrication employait juste une soixantaine d'employés. Désormais, le site abrite le siège social d'Apple en Europe, mais également un campus de quelques 6000 employés (de 90 nationalités). Le site gère de, dont, les opérations, la logistique et diverses divisions administratives (comptables et fiscales...)., semblent dire de nombreux salariés. On peut lire les avis de Cathy Kearney -vice-présidente des opérations européennes d’Apple- qui travaille pour la société à Cork depuis plus de 30 ans. Ou encore, Grainne Kenny, qui a commencé à Cork en 1990 à 18 ans.Là encore, on retrouve ces mêmes notions d'accompagnement, de loyauté, de carrière professionnelle, d'épanouissement ou de diversité.