VE : Ionity bientôt devant Tesla ? Où en est-on des bornes de recharge en France en 2021 ?

Izivia et le réseau Corri-Door, désormais hors-service

Presque une centaine de stations Ionity !

Ionity se développe bien en Europe et rattrape Tesla !

Tesla avance moins vite...

« que »

Tesla installe généralement une dizaine de bornes par station

Total, Métropolis, Fastned, GoFast....

Où sont les stations Total rapides ? Une seule semble en activité, ici vers Paris !

En Suisse, GoFast propose déjà 50 stations rapides et pas uniquement sur autoroute !

« Metropolis »

À ce jour, 14 communes réparties sur 4 départements de la Métropole du Grand Paris ont déjà confié à Métropolis l'équipement en bornes de recharge de leur territoire : Antony (92), Aulnay-sous-Bois (93), Bourg-la-Reine (92), Coubron (93), Gournay-sur-Marne (93), Issy-les-Moulineaux (92), Juvisy-sur-Orge (91), La Queue-en-Brie (94), Neuilly-sur-Marne (93), Rueil-Malmaison (92), Santeny (94), Sevran (93), Villemomble (93) et Vincennes (94).



Les 14 premières conventions qui viennent d'être signées représentent l'installation d'un total de 58 stations de recharge, soit 298 points de recharge dont 90 « Proxi 3-7 kW », 156 « Citadine 3-22 kW » et 52 « Express jusqu'à 150 kW ».

On dénombre en effet seulementsuivant les décomptes, et doubler voire tripler ses installations en 12 mois parait bien peu réaliste. Pire,-car les chiffres oublient souvent les bornes inactives, en panne ou tout simplement fermées, comme le réseau Corri-Door (qui comptait encore 200 bornes en 2018 ).De manière empirique, et vous l'avez vu dans nos différentes vidéos, le constat est quand-même plutôt positif, notamment sur les autoroutes.Si certaines zones sont encore délaissées (essayez de faire Marseille-Toulouse ou Brest-Nantes en électrique...), la plupart des autoroutes proposent désormais des stations tous les 200Km. Avec des voitures proposant des autonomies d'au moins 300Km (IRL), il est aujourd'hui possible de se déplacer sur de longues distances sans trop de problème.Longtemps cité en exemple, Tesla progresse pourtant beaucoup moins vite :Autrement dit, les deux réseaux sont carrément au coude à coude. Seul avantage pour l'américain, le nombre de borne se chiffre àTesla possède également un réseau beaucoup plus homogène, avec une présence bien plus marquée dans les grandes agglomérations, sans compter son réseau de chargeurs de destinations dans les hôtels et les restaurants (11 à 22kW), qui rassure largement la clientèle.Si Ionity est souvent cité en exemple, d'autres acteurs arrivent sur ce terrain. C'est le cas de. Mais le compte n'y est pas encore : à notre connaissance (il n'y a pas de carte comme chez les autres), une seule station vraiment rapide (175kW) a vu le jour, au sud de Paris et une autre est en construction à Marseille... ça reste maigre.Cette année,, mais dans des zones déjà bien fournies (est de la France). L'ouest semble totalement délaissé, y compris au sud où les distances sont pourtant importantes entre les grandes métropoles comme Toulouse, Montpellier ou Bordeaux.Le contrastes est d'ailleurs saisissant lorsqu'on se déplace en Allemagne et-et l'on parle de bornes de 180kW ! Par ailleurs, ce n'est pas le seul opérateur du pays, citons encoreoùqui se développent très rapidement, et même Ionity déjà en place... Le rythme semble ici bien plus soutenu qu'en France, dont le territoire nécessiterait un plan vraiment ambitieux des opérateurs privés, et d'un soutien public plus marqué.Enfin,. D'ici 2022, la collectivité prévoir plus de 5 000 points de charge dont 250 points de recharge rapide sur l'ensemble du territoire de la Métropole du Grand Paris.C'est bien, mais encoresusceptibles d'acheter des voitures électriques ces prochaines années.