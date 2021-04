VE : 4 plateformes Stellantis, Ferrari, Mercedes EQS, Tesla Cybertruck et Model 3 en CH

« Medium »

Avec l'union PSA-FCA sous la bannière Stellantis, le nouveau patron du groupe -le français Carlos Tavares- a présenté les. Ces dernières seront totalement pensées électriques, et non mixtes comme actuellement. Les deux premièreset, arriveront mi-2023 (segment C et D), en 2024 sortitont la(Grands SUV et pick-up) et la Small ( segments A et B). Tavares a évoqué. Les batteries seront assemblées en Europe, avec un objectif de 130 GWh d'ici à 2025 et 250 GWh d'ici 2030, avec 60 % des modèles 100% électriques dès 2024. Voilà qui tranche avec les dernières DS4, 308 et autres C5X récemment présentées, qui font totalement l'impasse sur l'électrique.Un peu en retard sur le segment de l'électrification, la firme de Maranello promet vouloir offrir design et performances dignes des modèles actuels. Son précédesseur, Louis Camilleri, s'était montré plus évasif à l'époque, mais les nouvelles normes européennes et la concurrence ont sans doute poussé le cheval cabré à accélérer un peu la cadence.Mercedes a fourni hier à la presse les derniers détails sur sa grande berline électrique EQS :La dalle tactile géante HyperScreen (que nous avons déjà détaillée ici ) fera 141 cm de diagonale, 100% OLED (de LG Automotive) et avec un verre Gorilla Glass (comme sur l' iPhone ). L'affichage tête haute mesurera 77" pour le modèle le plus haut de gamme, avec réalité augmentée. Derrière, on retrouvera deux écrans tactiles de 11,6", sous forme de petites tablettes.(ce que Siri ne fait pas encore en Europe). La conduite autonome passera au niveau 3 (sous réserve d'homologation), ce qui l'autorisera à se garer et sortir des parking sans conducteur, là encore, en fonction de la législation. Un système de projecteurpermettra d'envoyer des message lumineux aux piétons (pratique !). Deux versions seront proposées : EQS 450+ (333 ch/568 Nm) et EQS 580 4MATIC (523 ch/855 Nm), avec un 0 à 100 km/h, respectif de 6,2s et 4,3s., ce qui n'est pas un luxe vue la capacité de la batterie. Enfin, la consommation est estimée entre 15,7 et 20,4 kWh/100 km pour l’EQS 450+ et 17,4 et 21,8 kWh/100 km à l’EQS 580 4MATIC en cycle WLTP, ce qui reste assez raisonnable., hors option et pour la version de base. Faut-il vraiment comparer ce modèle avec une Tesla Model S ? L'américain garde une avance certaine sur le plan électrique et même des performances, là où Mercedes vise plutôt une clientèle chique et friande de confort et de gadgets en tout genre.On termine avec deux infos concernant Tesla :(hors bonus éventuel), afin de s'aligner sur les tarifs français (soit 36 300€ environ). C'est près de 4000CHF de moins qu'hier ! Petit bonus, si vous désirezEnfin,en débarquant au volant de son Cybertruck ! C'est là-bas que sera produit ce gros 4x4 qui devrait également être proposé en Europe d'ici 1 ou 2 ans.Histoire de compléter toutes ces informations électriques, sachez quesur le Vieux Continent au regard des ventes actuelles (10% du marché est électrifié). Dès lors, elle a revu ses objectifs à la hausse, avec un million de stations en 2025 et 150 000 bornes par an. Même si les choses bougent depuis 2 ans, on est encore loin d'offrir une couverture suffisante, surtout en ville où les bornes accélérées se font encore très rares au regard des besoins à venir !