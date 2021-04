Go : Polaroid lance son plus petit appareil photo instantané

« nouvellement développé »

« nous avons passé des années à concevoir le Polaroid Go de toutes pièces. Les composants internes de l'appareil sont disposés comme un Tetris tridimensionnel et assemblés minutieusement pour obtenir un extérieur simple et sans contrainte et offrir le plus petit appareil photo instantané possible. Chez Polaroid, le design du produit est un travail de passion et l'équipe est très fière de ce nouveau modèle de forme iconique. »

« un appareil photo totalement différent de votre téléphone, partout où vous allez »

Le Polaroid Now à gauche, le Go à droite

Avec le Polaroid Go,, 10,5 centimètres de long, 8,39 de large et 6,15 de haut, ainsi que pour des films toujours au format carré mais en version miniature (53,9 millimètre de côté contre 88 pour l'original). La firme ne dévoile pas l'ensemble des caractéristiques mais évoque un miroir selfie, un retardateur, une batterie plus longue durée (sans référence), un flash dynamique, une double exposition et des accessoires de voyage.Selon Ignacio Germade, directeur du design de Polaroid,De son côté,avec de premières livraisons prévues pour le 27 avril. Le pack de 16 films sera également commercialisé à 19,99 euros.