Apple propose de nouvelles cartes graphiques RDNA 2 au format MPX pour le Mac Pro

En sus de l'antédiluvienne Radeon Pro 580X, et des W5500X, W5700X,Il sera également possible, tout comme pour les Vega II qu'elles remplacent, d'opter pour deux cartes W6800X au sein d'un seul module MPX avec la version Duo.et la W6800 embarque 32 ou 64 Go de mémoire GDDR6 avec une bande passante de 512 Go/s, (interface 256 bits), et 3840 processeurs de flux (60 unités de calcul avec gestion matérielle du Ray Tracing), un TDP de 300W, pour une puissance de 16 téraflops en FP32 et jusqu'à 32 téraflops en FP16.De son coté, la Radeon Pro W6900X embarque 32 Go de GDDR6 avec une bande passante de 512 Go/s, (interface 256 bits), 5120 processeurs de flux (80 unités de calcul avec gestion matérielle du Ray Tracing), un TDP de 300W,, Apple avance des performances en hausse de 23% sur DaVinci Resolve et 84% sur Octane X. Les deux cartes seront en mesure de prendre en charge six moniteurs 4K et trois Pro Display XDR , de son côté, le module MPX avec Radeon Pro W6800X Duo prend en charge jusqu’à huit écrans 4K, quatre écrans 5K ou six Pro Display XDR . Lors de la configuration d'une nouvelle machine, Apple propose la W6800X 32 Go à 2 760 euros , deux W6800X à 32 Go à 5 980 euros , le module MPX W6800X Duo avec 64 Go de GDDR6 chacune à 5 290 euros (deux modules MPX Duo à 11 040 euros ), la W6900X 32 Go à 6 440 euros (deux cartes pour 13 340 euros ). Les cartes devraient également être disponibles séparément afin d'équiper une machine existante (les tarifs ne sont pas encore connus).