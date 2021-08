Parallels Desktop 17 permet de virtualiser macOS Monterey et Windows 11

La précédente itération proposait déjà de tourner nativement sur les Mac M1 et offrait d'installer une machine virtuelle Linux ou Windows ARM., lorsque ces derniers seront disponibles. En attendant, on trouve la possibilité dePour les autres nouveautés, Parallels Desktop 17 propose un, qui améliore la lecture des vidéos et des jeux et augmente la réactivité de l'interface utilisateur Windows. On pourra découvrir également le, qui permet aux utilisateurs d'exécuter des applications Windows dans l'environnement Mac , réduisant ainsi les changements d'apparence lors de la connexion.Les opérations de, pour déposer facilement du texte et des images d'applications Windows dans macOS Monterey Quick Note. La, la, leet l'optimisation automatique de la machine virtuelle reçoivent également des mises à niveau. Enfin, la version 17 intègreD’après l’éditeur, Parallels Desktop 17 offrirait une, jusqu'à 25 % d'augmentation pour les graphismes 2D, voire 6 fois plus rapides pour les performances graphiques d'OpenGL. Les statistiques pour les seuls Mac M1 incluent des temps de démarrage de Windows de 33% plus rapides, des performances pour DirectX 11 jusqu'à 28 % plus rapides et des performances de disque jusqu'à 20 % meilleures sur Windows 10 Insider Preview. Parallels Desktop 17 est disponible en trois éditions :(49,99 euros pour une mise à niveau),(49,99 pour une mise à niveau), et. Cette dernière autorise les entreprises à télécharger une version pré-configurée de Windows 10 sur le Mac de chaque employé (y compris ceux avec puce Apple M1). L'application Universal Binary permettant un seul déploiement en masse sur tous les ordinateurs Mac. On pourra y découvrir également administration et facturation centralisées, ainsi qu'une clé de licence unifiée pour les déploiements en masse.