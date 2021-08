Prise en main du SSD Crucial P5 Plus PCIe 4.0 : 6 600 Mo/s, mais pas sur Mac

Présentation

Le nouveau venu de la gamme Crucial nous arrive dans une petite boîte contenantafin de pouvoir le fixer sur un emplacement M.2. Les SSD NVMe au format M.2 ne sont pas réservés aux PC, sur nos machines, ils peuvent très bien être mis à contribution au sein de boîtiers externes en USB ou en Thunderbolt 3 (pour pouvoir profiter de la commande TRIM) afin(vous pouvez retrouver notre dossier sur le sujet ici ).Après avoir lancé les P5 et P2 en avril 2020, Crucial passe aujourd'hui à la vitesse supérieure avec les P5 Plus, des SSD M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 dotés de mémoire flash B47R 3D NAND TLC à 176 couches (sur une seule face) en provenance de chez Micron, un contrôleur maison, et 1 Go de DRAM en LPDDR4 pour les 500 Go/1 To, 2 Go pour le 2 To.Niveau durée de vie, le constructeur indique un TBW (pour Terabytes Written) de 300 pour le 500 Go, 600 pour le 1 To et 1 200 pour le 2 To.(dont vous pouvez retrouver nos tests ici et là ) que l'on trouve actuellement à 169,99 et 149,99 euros (qui ont l'avantage de proposer un câble non serti et donc remplaçable par l'utilisateur en cas de problème ou pour un modèle plus long), afin de disposer de la commande TRIM (macOS ne gère toujours pas cette commande en USB contrairement à Windows) et des meilleures performances sur nos machines (les SSD PCIe 4.0 étant rétrocompatibles avec le PCIe 3.0).Sans surprise, le Thunderbolt 3 (ici sur un Mac mini M1 ) et le boîtier en PCIe 3.0 ne permettant pas d'atteindre les débits maximum évoqués par Crucial (en PCIe 4.0).. A titre de comparaison, nous avons obtenu 2015 et 2462 Mo/s avec un Seagate Firecuda 510 1 To en PCIe 3.0, et 3119 et 2855 Mo/s sur le SSD interne 2 To du Mac mini sur le même exercice.Au niveau du cache,, ce qui reste tout à fait acceptable.En l'état actuel,(il sera également possible d'opter pourles Samsung 980 Pro ou le WD SN 850 Black ). L'achat de ce SSD peut toutefois s'envisager en attendant l'arrivée d'un improbable port M.2 en PCIe 4.0 sur un Mac , du Thunderbolt 5 et ses 80 Gb/s , pour l'utiliser au sein d'un PC compatible (il dépasse les 4400/5 300 Mo/s sur notre machine dotée d'un Ryzen 7 5800X, oui nous avons aussi des PC à la rédaction ^^), ou encore au sein du port M.2 de la PlayStation 5 (uniquement via la bêta pour le moment, mais le firmware final ne devrait pas tarder).