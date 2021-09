Test du G-Drive Pro SSD : un SSD Thunderbolt 3 résistant chez SanDisk Professionnal

Présentation

« Professionnal »

Design : 4

Technique : 4

Fiabilité : 5

Tarif : 3 Les Plus : • Design

• Câble Thunderbolt amovible

• Résistant aux chocs

• Performances Les Moins : • Tarif Configuration : • Un périphérique avec un port Thunderbolt 3 Prix : • à partir de 276,99€ 4/5



(qui sera ainsi remplacée par SanDisk Professionnal). La ligne de nouveaux produits comprend des solutions de stockage RAID avec les G-Raid et G-Raid Shuttle en Thunderbolt et USB-C, une station d'accueil ProDock 4 à quatre baies avec des modules Pro-Reader en USB-C 10 Gb/s embarquant des lecteurs de cartes CFast, CFexpress, Red Mini-Mag, SD et microSD, une carte CFexpress VPG400 permettant d'enregistrer avec des débits de 400 Mo/s, un SSD portable G-Drive ArmorLock disponible en 4 To, et le G-Drive Pro SSD qui nous intéresse aujourd'hui.Le G-Drive Pro SSD nous arrive dans une boîte aux couleurs de la marque contenant, outre le SSD en lui-même,. Premier bon point, le câble est amovible, ce qui permettra de le remplacer en cas de souci, ou d'utiliser un modèle plus long si le besoin s'en fait sentir., et des extrémités en plastique avec une. L'ensemble est bien fini et le boîtier affiche des mensurations de 112x80x17 millimètres pour 199 grammes sur notre balance.Si le boîtier est assez nettement plus volumineux que le X5 de Samsung , ou le très compact boîtier Thunderbolt 3 Orico pour SSD M.2 NVME . Cette robustesse permettra aux utilisateurs de l'embarquer dans leurs aventures à l'extérieur sans trop craindre pour sa survie.Le boîtier se démonte facilement pour peu que l'on dispose de l'outil adéquat (T5),, ou afin d'opter pour une capacité supérieure.A l'intérieur,, ici en version 2 To, affichant des débits de 3 400 Mo/s en lecture et 2 800 Mo/s en écriture, ainsi qu'une endurance de 500 TBW., ce qui est tout à fait satisfaisant et suffisant pour de nombreux utilisateurs. A titre de comparaison et dans les mêmes conditions, un Samsung X5 (contenant un SSD 970 EVO 1 To) offre des débits de 2598/2102 Mo/s, et le SSD interne 2 To du Mac mini M1 culmine à 3119/2855 Mo/s.Avec le G-Drive Pro SSD (avec la possibilité de profiter du TRIM sous macOS, ce que n'offrent pas les modèles en USB), capable de résister aux chocs, et affichant des débits qui permettront d'envisager sereinement la plupart des tâches. Toutefois, les tarifs sont en rapport avec le label, et il sera possible de s'offrir un Samsung X5 2 To pour le tarif du G-Drive 1 To ( ici et là , à méditer si vous n'avez pas besoin d'un SSD de baroudeur.