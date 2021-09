UE : chargeur "unique" et port USB-C obligatoire sur l'iPhone dès 2024 !

« maison »

Aujourd'hui, la Commission propose :

• un port de charge harmonisé pour les appareils électroniques.

• une technologie harmonisée de recharge rapide

• de dissocier la vente d'un chargeur de la vente de l'appareil électronique

• une meilleure information des consommateurs

« Cela fait suffisamment longtemps que les consommateurs européens sont agacés par l'accumulation de chargeurs incompatibles dans leurs tiroirs. Nous avons donné au secteur tout le temps nécessaire pour qu'il propose ses propres solutions, mais le temps est désormais venu de prendre des mesures législatives en faveur d'un chargeur universel. Il s'agit d'un gain important pour nos consommateurs et notre environnement, conforme à nos ambitions écologiques et numériques »

Are your chargers piling up in a drawer?



We propose a common charger for mobile phones and other similar electronic devices.



A single charger will be more convenient for people and will reduce electronic waste.



Read more: https://t.co/hkspfjwlhu #DigitalEU pic.twitter.com/ZhWZ8xSGKH