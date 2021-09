Pluie de nouveautés chez Amazon : un robot Astro, Echo Show 15, bracelet d'activité

« cœur numérique du domicile »

« Echo Show 15 facilite encore plus l’organisation du quotidien. Avec un écran d'accueil repensé et les widgets Alexa, vous pouvez personnaliser Echo Show 15 pour consulter votre calendrier familial, gérer les listes de choses à faire et les rappels, et trouver l'inspiration pour préparer le repas. De plus, Echo Show 15 peut s'adapter à votre décoration en affichant vos photos ou des œuvres d'art en plein écran, de sorte qu'il est toujours là quand vous en avez besoin, mais peut élégamment s’estomper magnifiquement en arrière-plan quand vous n'en avez pas besoin »

« Hey Disney »

« visage »

« humeur »

Parmi la foule de produits dévoilés ce soir,, avec des enregistrements en 1080p et une autonomie pouvant aller jusqu'à deux ans, ainsi que deux accessoires, un support avec projecteurs LED 700 lumens avec détecteur de mouvements pour la caméra Blink Outdoor, ainsi qu'un support avec panneaux solaires.(il sera également possible d'opter pour un support traditionnel). L'appareil a été conçu pour être le, et dispose d'une puce maison quadricœur AZ2 Neural Edge, d'un écran d'accueil repensé avec plus d'options et de nouvelles fonctionnalités via l’identification faciale traitée en locale grâce à la nouvelle puce (avec personnalisation de l'écran d'accueil, par exemple un message qui ne s'affichera qu'en fonction de l'utilisateur).. LLes sonnettes connectées de la gamme Ring. La gamme Ring comptera également (aux US tout d u moins) un produit hybride embarquant un système d'alarme Ring Pro et un routeur eero Wi-Fi 6. La firme va également lancer les commandes (sur invitation et uniquement aux US) pour son drone d'intérieur doté d'une caméra, le Always Home Cam à 249,99 dollars.Amazon a également dans ses cartons un thermostat connecté conçu en partenariat avec Honeywell Home. Il sera disponible à 59,99 dollars sera certainement réservé aux US. La firme annonce égalementqui sera accompagné d'un support spécial pour l'Echo Show 5 (là encore cela semble réservé aux US).Le géant de la vente en ligne, couplé à une offre proche de Fitness+ d'Apple (Halo Fitness) disponible plus tard cette année, et un service de suivi nutritionnel (Halo Nutrition) qui sera déployé l'année prochaine (le tout uniquement aux US).Autre nouveauté, l'Echo Glow,. Du contenu élaboré par Disney, Nickelodeon, Mattel et Sesame Workshop sera proposé. L'Echo Glow sera proposé via un programme d'accès anticipé (aux US) à 249,99 dollars.Enfin, clou de la présentation et vision d'horreur pour les plus réticents aux oreilles et yeux numériques, le robot Astro, pensé pour servir d'assistant à domicile, mais également de système de surveillance. L'appareil est doté d'une dalle tactile de 10 pouces (affichant des informations, mais également leet l'du robot), d'une caméra périscopique, de microphones et de haut-parleurs, de la reconnaissance faciale (il pourra délivrer un message, ou un objet -- à un utilisateur en particulier), de la capacité de cartographier le domicile (afin de se rendre dans telle ou telle pièce et suivre l'utilisateur afin de le garder dans le cadre pendant une visioconférence) en traitant les données en local, de cinq moteurs et de trois roues afin de pouvoir se déplacer au sein du domicile. Amazon évoque une autonomie de deux heures et une recharge rapide en 45 minutes sur un dock, à la manière d'un robot aspirateur.Amazon semble convaincue que, quitte à défricher les usages et imaginer les fonctions à venir en fonction des retours des premiers utilisateurs. La firme indique que le tarif de l'Astro passera à 1449,99 dollars (incluant une période d'essai de six mois au service Ring Protect Pro) une fois qu'il sera plus largement distribué.