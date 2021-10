Est-ce la fin des eGPU sur Mac ?

« ce qui représente plus de flux que sur un Mac Pro 28 cœurs doté d’une carte Afterburner »

Mais -à moins d'un miracle-, qui permettent de soulager la machine principale. En effet, les eGPU apporte non seulement de la puissance supplémentaire, via des cartes de bureau, mais offrent aussi la possibilité d'addition les puissances GPU. Enfin,, il chauffe moins et permet au CPU de maximiser ses performances.Est-ce pour autant un problème avec ces nouvelles puces ?. Si ces données sont justes, on aurait l'équivalent d'une AMD Vega 56 de bureau (ou d'une Nvidia RTX 3060) soit deux fois la puissance d'une Radeon 5600M des derniers MacBook Pro 16" Intel -du jamais vu dans un portable de cette taille, surtout avec une telle quantité de mémoire physique disponible.En pratique,. Et avec 64Go de mémoire (même partagée), il y a de la marge sur la partie vidéo (une Radeon 580 du boitier Blackmagic ne propose par exemple que 8Go de VRAM) pour des performances de 5,5TFlops -soit la moitié de notre M1 Max). Malgré tout, si vous avez besoin de beaucoup de puissance/VRAM,-qu'il est possible de cumuler. Mais on parle aussi de 200 à 300W là où la puce M1 Pro consomme une grosse cinquantaine de Watts.Autre interrogation,. Sur ces machines, l'ajout d'un eGPU existant aurait permis de décupler les capacités de la machine sans exploser la facture. Il faudra aussi voir si les MacBook Pro restent silencieux lorsqu'ils doivent gérer plusieurs écrans externes et des calculs CPU/GPU -comme dans Final Cut Pro par exemple. L'ajout d'un eGPU offre un confort de travail assez inédit sur ce plan, etCible de ces machines,. Par exemple, il devient donc possible de monter jusqu’à 30 flux de vidéo ProRes 4K ou jusqu’à sept flux de vidéo ProRes 8K dans Final Cut Pro,, dixit Apple. On peut également s'attendre à des encodage HEVC et H.264 plus rapides -mais il faudra le tester, car Apple n'a pas communiqué spécifiquement là dessus. En clair,, n'aura peut-être plus de raison d'être pour le montage et même les effets.