Saurez-vous deviner depuis combien de temps Apple travaille sur le Vision Pro ?

depuis quand Apple travaille-t-elle sur son Vision Pro ?

l'appareil peut détecter le mouvement de la tête d'un utilisateur et faire en sorte que la partie du média affichée reflète le mouvement de la tête …/… ses yeux ou une autre partie du corps pour faire en sorte que la partie des médias affichés suive le mouvement de l'utilisateur

LE VISION PRO, UN VÉRITABLE BIJOU DE TECHNOLOGIE

Aussi certains se sont penchés sur la question : depuis quand Apple travaille-t-elle sur son Vision Pro ? Et la réponse pourrait -une fois encore- se trouver dans les registres de l’USPTO.On peut donc en déduire qu'il s'agit pour le moment de la date la plus ancienne officiellement connue !Bien évidemment, le brevet ne décrit pas les fonctionnalités du Vision Pro telles qu’on les connait désormais, mais il détaille unapte à diffuser des films et des événements sportifs, doté de. Il était même envisagé de proposer une vue depuis un siège du stade à partir duquel l'utilisateur a choisi de regarder l'événement.On trouve déjà l, via des capteurs :Le casque embarque des haut-parleurs intégrés avec prise en charge de l'audio spatial, un système permettant d'ajuster finement le maintien et l'écartement pour les yeux, mais surtout des écrans micro-LED cumulant 23 millions de pixels (l'équivalent d'une TV 4K pour chaque œil selon Apple).A cela, s'ajoutentflambant neuf ! En effet ce dernier a été créé à partir d'une page blanche pour le spatial computing et intégrant son propre App Store.-encore plus élevé que les prévisions des analystes, qui misaient sur 3000 dollars. En nos contrées, le prix risque de monter encore plus entre les taux de change, l'inflation ou la TVA !