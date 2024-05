Serait-ce un avant-goût des lunettes AR du futur ?

Le futur des lunettes de réalité augmentée ?

métasurface nanophotonique

Encore à l'état de prototype

Une équipe de chercheurs du Stanford Computational Imaging Lab a présenté. Cette technologie permet d'offrir un affichage d'images en 3D gérant la profondeur et la mise au point dans un format beaucoup plus fin et léger, ce qui permettrait de l'intégrer au sein des verres d'une paire de lunettes traditionnelle.La technologie s'appuie sur un guide d'ondesvia un composant placé entre le verre et les yeux du porteur, le toutBien évidemment, il s'agit encore d'un prototype, et un des points sur lequel il faudra encore beaucoup progresser est le champ de vision. En effet, sur le prototype actuel,et une adoption par le grand public., dont Apple pour les évolutions du Vision Pro et ses lunettes de réalité augmentée, ainsi que Meta qui prévoit de dévoiler ses premiers modèles offrant réellement de la réalité augmentée (et donc dotés d'un écran, contrairement aux modèles développés avec Ray-Ban) d'ici 2027.