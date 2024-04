Pas de nouveau Vison Pro avant 2026 ! Flop ou avant-goût de l'avenir ?

Pas de Vision Pro 2 avant 2026 !

Un marché de niche et un pari sur l'avenir ?

Si vous vous êtes offert un Vision Pro malgré l'absence de commercialisation officielle sur notre territoire, voici une bonne nouvelle : Vous allez avoir quelques années pour profiter du premier ordinateur spatial sans craindre de ne pas disposer du casque le plus haut de gamme d'Apple. En effet, le souvent très bien informé Mark Gurman de Bloomberg indique que, selon ses sources,Selon le célèbre leaker,, mais ne saurait pas encore réellement comment s'y prendre pour réduire les coûts sans retirer trop de fonctionnalités. Une première piste pourrait être de retirer l'écran permettant d'afficher les yeux du porteur, tant cette fonctionnalité EyeSight ne semble pas être fondamentale dans l'expérience selon les retours des utilisateurs. Toutefois, Apple compte bien sur cette fonction pour tenter de rendre son casque moinset d'inclure plus ou moins votre environnement au sein de l'expérience.Reste à savoir si Apple parie sur l'avenir avec ce Vision Pro, dans l'optique d'engranger de l'expérience avant de pouvoir proposer une version plus compacte et grand public. En effet, à ce tarif,. Si le succès commercial n'est pas au rendez-vous (ce qui semble être le cas ), ce pourrait ne pas être un réel problème pour Apple qui propose plutôt un kit de développement déguisé en produit grand public, et vendu à prix d'or.Avec un public si restreint,, alors qu'il est quasiment établi que le parc installé, et donc les ventes, ne permettront pas de rentabiliser les sommes investies. C'est ce qui pourrait expliquer le manque d'intérêt des développeurs , pour un produit qui n'est même pas encore disponible sur tous les territoires.Une chose est certaine,Seul Meta avec son Quest 2 seule avoir réussi à trouver une formule qui attire le grand public avec plus de 20 millions d'unités vendues. Il se pourrait que la réelle ouverture du marché soit encore quelques années devant nous, avec l'arrivée de lunettes moins imposantes, qui n'isolent pas le porteur du reste du monde et qui proposent des fonctionnalités utiles au quotidien.D'ici là, le Vision Pro pourrait bien rejoindre les tiroirs des amateurs d'AR/VR, avec un nombre d'heures d'utilisation quotidienne qui s'effrite rapidement.