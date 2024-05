Un lancement mondial pour Vision Pro après la WWDC ?

Vision Pro en approche

de nouveaux marchés pour plus de ventes ?

En effet, Mark Gurman -dont la véracité des informations n'est plus à prouver- vient aujourd'hui d'indiquer qu', qui se tiendra début juin.On pourrait doncLe personnel dédié à la vente serait en cours de formation, autant pour les processus de vente que sur les démonstrations à faire pour séduire les potentiels acheteurs.Apparemment, des salariés seraient donc venus de France, d’Allemagne, d’Australie, du Japon, de la Corée du Sud, de Singapour et de Chine.Mais certains émettent des doutes sur l'accueil de ce dernier. Depuis son lancement aux États-Unis en février dernier, l'engouement semble s'être amenuisé petit à petit.De plus le manque d'applications notables n'aide pas à séduire les utilisateurs . Il reste à espérer pour Cupertino, que l'annonce jumelée de la nouvelle version du système du casque (visionOS 2), la disponibilité dans de nouveaux marchés importants et peut-être la sortie d'applications innovantes et exclusives (comme celle en préparation chez Disney+ ) permettent de donner un bon coup de boost aux ventes.