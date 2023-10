Les infos de Strava en réalité augmentée avec les lunettes ActiveLook

Les Live Segments de Strava en réalité augmentée sur les lunettes ActiveLook

Powered by ActiveLook

Une liaison en Bluetooth via l'Apple Watch

L'intégration des fonctionnalités Live Segment de Strava dans l'application ActiveLook ajoute une dimension unique aux activités sportives d'endurance en rendant les données beaucoup plus lisibles et donc exploitables. ActiveLook profite aux athlètes de la même manière qu'un affichage tête haute profite aux pilotes d’essais. Nous pensons que l'expérience Live Segments illustre parfaitement les bénéfices apportés par la réalité augmentée légère, dans ce cas en permettant aux athlètes exigeants d’être mieux informés, plus réactifs et finalement plus rapides.

Le fabricant de micro-écrans Microoled annonce la disponibilité de la dernière mise à jour de son application ActiveLook pour Apple Watch. Cette nouvelle mouture offre l'intégration complète de Strava et devient l, comme les Engo Eyewear ou les Julbo Evad-1 Ces lunettes se connectent via Bluetooth à l' Apple Watch et affichent en réalité augmentée des données que le sportif pourra consulter facilement et en temps réel pendant l'effort. Parmi ces informations,. Les lunettes compatibles peuvent offrir jusqu'à 12 heures d'autonomie et permettent de consulter simplement ces données en permanence sans avoir à placer un appareil, comme une montre, dans son champ de vision.L'application ActiveLook intègre également. Selon Eric Marcellin-Dibon, dirigeant d'Engo Eyewear et de Microoled :