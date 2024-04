Loin de remplacer les smartphones, l'Ai Pin se fait épingler par les critiques !

L'Ai Pin se fait épingler par la critique

• Un appareil qui ne marche tout simplement pas la moitié du temps, et extrêmement lent l'autre lmoitié

• Tout simplement mauvais

• La solution à aucun problème

• Horriblement lent

• Envoie des messages que vous n'avez pas dicté

• Affirme des choses erronées sur ce qu'il voit

• un appareil qui se repose sur un projecteur dont l'image disparait à la lumière du jour

• A l'ergonomie douteuse

• A peine en bêta

• Qui surchauffe et à l'autonomie trop faible

• Ce truc essaie de faire énormément de choses, mais n'en semble tout simplement pas capable

Qu'est-ce que l'Ai Pin

plus humain

C'est un nouveau type d'appareil portable et une plateforme qui a été entièrement conçu dès le départ pour l'intelligence artificielle. Et il est complètement autonome. Vous n'avez pas besoin d'un smartphone ou de tout autre appareil.

Laser Ink

Plusieurs journalistes et influenceurs ont pu mettre la main sur l'Ai Pin, le premier produit de la pourtant prometteuse firme Humane.. Que ce soit chez The Verge Mrwhosetheboss , et bien d'autres les qualificatifs utilisés pour décrire l'expérience et le produit ne sont pas brillants.Jugez plutôt. L'Ai Pin est tour à tour décrit comme :, et nombreux sont ceux avoir apprécié quelques fonctionnalités, comme la traduction en temps réel, la finition du produit ains que la qualité des haut-parleurs (mais pas forcément en extérieur). Toutefois, et même s'ils peuvent imaginer ce que pourrait être un produit équivalent et réussi,. Aïe.Pour rappel, la firme fondée en 2017 par Imran Chaudhri, concepteur de l'interface de l'iPhone, et Bethany Bongiorno, ex-membre de l'équipe œuvrant sur la division UI à Cupertino, a(que dire alors du Vision Pro ?). Ce challenge de taille pèse donc sur les épaules du premier produit signé Humane, l'Ai Pin (avec un i minuscule)., dont un clip, ou encore une batterie magnétique améliorant l'autonomie et fournie dans la boite, et le tout se charge dans un petit boitier ovoïde (photo d'accroche de l'article). L'appareil projette ses informations, par exemple sur la paume de l'utilisateur, grâce à un affichagemonochrome avec une définition de 720p (pas gagné de jouer à Fortnite).Certaines fonctionnalités ont été présentées lors de la première démonstration, comme(mails, messages, évènements ajoutés au calendrier), ou encore la capacité d'obtenir des informations sur un objet placé en face de la caméra.L'Ai Pin dispose d'une caméra de 13 mégapixels avec un angle de vue de 120° et ouvrant à f/2.4, d'un capteur 3D, d'un capteur de lumière ambiante, un gyroscope, du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1, un emplacement pour une carte SIM et un GPS.auxquels il faudra obligatoirement ajouter un abonnement à 24 dollars par mois. La carrière commercial de ce nouveau produit censé être révolutionnaire vient de prendre du plomb dans l'aile. Le verra-t-on un jour prendre son envol, rien n'est moins sûr.