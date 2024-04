De la réalité augmentée pour les cyclistes et coureurs via Navigr8 et ActiveLook

Les données de Navigr8 en réalité augmentée sur les lunettes ActiveLook

De la RA pour les cyclistes et les coureurs

• Navigation avancée : Les indications virage par virage ainsi qu'une piste de navigation et des repères s'affichent directement sur les lunettes ActiveLook, ce qui permet de garder les yeux sur la route.

• Prise en charge du radar Garmin Varia : Alertes en temps réel sur les véhicules qui s'approchent par l'arrière, pour une meilleure connaissance de la situation et une plus grande sécurité.

• Un Bike Computer "Heads Up" entièrement fonctionnel : Connectez des appareils Bluetooth tels qu'un capteur de puissance, de vitesse, de cadence et de fréquence cardiaque pour afficher un large éventail de mesures sur des panneaux personnalisables et vous entraîner plus efficacement avec Ghost - un concurrent virtuel.

Vitesse, distance, rythme cardiaque, le tout en réalité augmentée

En intégrant les nombreuses fonctions de navigation de Navigr8 et les alertes de trafic radar Garmin Varia dans les lunettes ActiveLook, nous ne nous contentons pas d'introduire une nouvelle technologie, nous forgeons un nouveau paradigme pour les cyclistes. Cette innovation donne la priorité à la sécurité et à la commodité, permettant aux cyclistes de rester alertes et concentrés sur la route tout en ayant leurs données de performance dans leur champ de vision. Associée à une Apple Watch Ultra, cette configuration est d'un minimalisme pur sans sacrifier la fonctionnalité.



Navigr8 est la première application à proposer une navigation au fil d'Ariane en mode tête haute - une fonctionnalité demandée par nos utilisateurs depuis le premier jour. Nous pensons que la combinaison des smartphones et des smartwatches, de Navigr8 et des lunettes de sport ActiveLook AR a le potentiel de bouleverser le marché des compteurs de vélo.

Navigr8 : Bike Computer Byte Cycle Limited Télécharger

Strava : course, vélo, rando Strava, Inc. Télécharger

Le fabricant de micro-écrans Microoled annonce la disponibilité de la dernière mise à jour de son application ActiveLook pour iPhone et Apple Watch.comme les Engo Eyewear ou les Julbo Evad-1 . Notons que l'App ActiveLook offre également l'intégration de ses données au sein de l'application Strava.Ces lunettes, sans avoir à quitter la route des yeux. Parmi ces informations :Selon Phil Riley, fondateur et développeur de Navigr8 et Eric Marcellin-Dibon, dirigeant de Microoled :