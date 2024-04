La production du Vision Pro au plus bas ?

Des commandes en berne !

Emboîtant le pas de Mark Gurman . Il fait également état d’une, indicateur d'une demande plus faible que prévu pour le casque.Selon l'analyste de TF Securities, Apple aurait diminué ses expéditions pour le Vision Pro en 2024,. C'est bien en deçà du consensus qui le fixait entre 700 000 à 800 000 unités.Pour arriver à ce constat,et aurait pu consulter des carnets de commandes. Mais il reste prudent, il se pourrait aussi qu’Apple ait voulu sécuriser un certain nombre de pièces pour éviter toute pénurie future.Lancé début février aux États-Unis, le casque ARVR a connu un très bel accueil, avec(environ 200 000 exemplaires) et les taux de retour avaient été globalement dans la norme. Pour autant, quelques mois plus tard, la situation semble s'être tassée et Cupertino s’attendrait à une baisse conséquente de la demande, et ce, au moment où elle s'apprête à ouvrir les ventes à l’international.S'il n'évoque aucune cause particulière,: un prix très élevé de 3500 dollars, un public cible très restreint, pas d'application killer (pas assez d'applications tout court), un manque d'attrait pour l'ARVR, une faible autonomie...