Êtes-vous prêt pour le casque Vision Pro d'Apple ?

Get Ready ?

Get Ready

Et en Apple Store ?

premier arrivé, premier servi

Du côté des développeurs ?

Get Ready

Hop hop hop ! Apple passe donc la vitesse supérieure, libérée de tout secret et -désormais- avec tout le faste médiatique qu’il se doit. Elle partage donc une nouvelle publicité dénomméeafin d'assurer la promotion de son casque. Pour l'occasion cette dernièreOn retrouve des scène Star Wars, Fantastic Mr. Fox, Young Frankenstein, Kick-Ass, Up, Iron Man, Ant-Man, Star Trek, Snoopy, Bob l'éponge (avec Bob et Patrick), SquarePants et Retour vers le futur, et, enfin, une femme mettant le casque Vision Pro.Enfin certains d'entre vous ne manqueront de remarquerDe même,Ces démos commenceraient dès 8 heure du matin et seraient dispensées jusqu'au 4 février inclus.Apparemment,. Ce sera donc la règle du, ce qui pourrait peut-être générer quelques files d'attente conséquentes.Dans la nuit, les développeurs inscrits ont reçules invitant à se tenir prêts et à développer de nouvelles applications pour le Vision Pro.Dans la foulée,, qui permet aux développeurs de soumettre des applications visionOS à l'App Store. On notera que, dans les nouvelles directives, elle leur demande de ne pas utiliser les terme AR et VR dans le nom de leurs nouvelles applications.