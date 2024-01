Le Vision Pro va faire revivre les dinosaures dans votre salon !

Un bijou de technologie

le Vision Pro, un appareil de divertissement ultime

jeter un coup d'oeil au Crétacé, une période de plus de 66 millions d'années, où les dinosaures erraient sur la terre et Mère Nature régnait en maître

ouvrir des applications dans Environments , afin de diffuser de la musique, des livres audio ou des podcasts tout en regardant un ciel étoilé au cœur du Yosemite, en surfant sur le Web depuis Haleakalā ou en s'installant pour un film pendant une tempête sur le mont Hood

Travel Mode

Alicia Keys: Rehearsal Room

Adventure

Wild Life

Prehistoric Planet Immersive

Les utilisateurs peuvent s’assoir n’importe où dans la maison, pour en faire le meilleur siège, profiter de concerts et d’aventures personnalisés avec Apple Immersive Video, interagir avec des créatures préhistoriques réalistes dans Encounter Dinosaurs et même atterrir sur la surface de la lune grâce à Environments. Cela ne ressemble à rien de ce que l’on connaît et nous avons hâte de faire partager cette expérience

Chez Disney, nous recherchons constamment de nouvelles façons de divertir, d'informer et d'inspirer tout en combinant une créativité exceptionnelle avec une technologie révolutionnaire pour créer des expériences vraiment remarquables. Le Vision Pro est une plateforme révolutionnaire qui rapprochera nos fans des personnages et des histoires qu'ils aiment tout en les immergeant plus profondément dans l'univers Disney. Nous sommes fiers de nous associer une fois de plus à Apple pour proposer de nouvelles expériences Disney extraordinaires aux gens du monde entier

Pour cela, Apple revient sur. Elle en profite pour souligner, comme les écrans micro-OLED ultra haute résolution (23 millions de pixels, plage dynamique élevée et Dolby Vision), la(qui permet d’afficher une image sur chaque écran toutes les 12 millisecondes, soit 8 fois plus vite qu'un clin d'œil),, mais aussi l'Audio Spatial et la prise en charge du: un concentré de technologie qui va permettre deParmi les nouveautés, on note l'apparition d', une application réalisée par l'équipe Planète Préhistorique, qui permet aux utilisateurs deIl sera possible d’. Le degré d’immersion pourra être réglable grâce à la couronne digitale du casque.Les utilisateurs peuvent également activer le, et les utilisateurs invités peuvent partager des applications et des expériences spécifiques avec leur famille et leurs amis, telles que Photos ou Safari.. Ou encore d'autres contenus comme(pour découvrir les coulisses de certains shows),(des séries documentaires sur les animaux) et bien sûrEn effet, Apple annonce avec Greg Joswiak,, queComme à la WWDC,