Ce que Netflix pense du Vision Pro !

Netflix sur le navigateur seulement !

Nous devons faire attention à nous assurer que nous n'investissons pas dans des domaines, qui ne sont pas rentables, et je dirais que nous verrons où vont les choses avec le Vision Pro. Certes, nous sommes toujours en discussion avec Apple pour essayer de comprendre cela, mais pour le moment, l'appareil est tellement restreint à un certain public, qu'il n'est pas vraiment pertinent pour la plupart de nos abonnés.

Le vision Pro, un produit de niche !

nous travaillons ensemble depuis longtemps, nous avons toujours eu des discussions actives sur la façon de travailler les uns les autres

Greg Peters -CEO de Netflix- est venu clarifier les raisons : le Vision Pro est -pour le moment- un marché trop petit etIl s'agit bien dPlutôt que de consacrer l'une de ses équipes de développement à assurer la compatibilité avec la plate-forme et à offrir une bonne expérience utilisateur, elle choisit de n'avoir aucune expérience.. Il se veut plutôt en attente et va observer avec attention les débuts du casque. Evoquant de bonnes relations avec Cupertino, il préciseRappelons qu'aux dernières estimations,. Il faudra attendre plusieurs semaines (mois ?) avant de pouvoir en acquérir un exemplaire.Certes, cela semble dérisoire par rapport aux millions de smartphones ou de consoles qui se vendent sur le marché, mais le but d'Apple ne serait pas de faire une produit grand public, bien au contraire.