Apple veut davantage de retours des développeurs sur le Vision Pro

Persona, une représentation 3D de l'utilisateur

Un questionnaire pour les développeurs

Même si certains semblent fuir les laboratoires de développement Cette dernière apparaît pour les autres utilisateurs lors d'un appel FaceTime, lorsqu'ils portent le casque.Elle pourra être personnalisée dans le menu Réglages de l'appareil ou dans les applications tierces via la fonction Persona Virtual Camera.Pour ce faire,. Pendant que l'appel FaceTime est en cours, le Persona sera capable de, de telle sorte que la conversation ressemble plus à une interaction de personne à personne.. Apparemment, on trouve des questions générales, comme : que pensez-vous de votre Persona ? Dans quelle mesure pensez-vous que le Persona représente votre apparence ? Dans quelle mesure pensez-vous que votre Persona répond à vos expressions faciales ? Qu'est-ce que vous aimez le plus / le moins avec votre Persona ?En effet, d'après les premières critiques , elle aurait beaucoup trop restreint les labos avec une seule localisation pour tous les USA, et quelques lieux pour le reste du monde. De même,, avec un seul par équipe de devs (pour ajuster la taille de la sangle). Et à force, le temps finirait par lui manquer pour recueillir les avis des professionnels avant le lancement...