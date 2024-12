Les lunettes XR de Samsung seraient présentées en janvier 2025

Le succès des Ray-Ban Meta aguisent les appétits

Chez Mac4Ever, on utilise beaucoup nos Ray-Ban Meta

Samsung prévoirait, visiblement de ne montrer qu’un aperçu de ses lunettes XR à l’événement Unpacked de janvier.L’annonce pourrait se limiter à une image ou une vidéo, sans détails complets sur le produit.Ces lunettes XR seraient légères, avec un poids estimé à 50 grammes, et un design similaire à des lunettes de soleil classiques.Les composants clés incluraient une puce Qualcomm AR1 pour le traitement principal, un capteur Sony IMX681 pour la reconnaissance des gestes et des QR codes, ainsi qu’une batterie de 155 mAh. Contrairement à certains concurrents, elles ne seraient pas équipées d’un écran intégré.Samsung travaille sur une plateforme XR qui serait dévoilée avant la fin de l’année 2024.Le logiciel serait basé sur Android et intègrerait l’IA Google Gemini, conçue pour concurrencer des solutions, comme les Ray-Ban Meta Smart Glasses.Avec ce prototype, Samsung continue cherche à diversifier son portefeuille au-delà des smartphones.En misant sur un appareil plus accessible et pratique, Samsung veut répondre à une demande croissante pour des produits combinant technologies AR et XR. Rendez-vous lors de l’événement Unpacked de janvier 2025 pour voir si tout cela se confirme !