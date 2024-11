Xiaomi veut se débarrasser de Qualcomm

Une stratégie pour réduire la dépendance technologique

Un défi technologique et industriel ambitieux

Diversification vers les véhicules électriques et l’IA

Une transition progressive et une concurrence forte

Xiaomi travaille donc activement sur la conception d’un processeur mobile maison, avec une production prévue dès 2025.Aujourd’hui, Xiaomi dépend principalement de Qualcomm et MediaTek pour ses puces. Ce développement permettrait de renforcer son indépendance et à mieux rivaliser dans le marché des smartphones Android, dominé par des géants comme Qualcomm.La création d’une puce mobile n’est quand même pas simple, et représente un défi de taille.Des tentatives similaires d’acteurs comme Oppo ou Intel ont échoué. Xiaomi prévoit d’utiliser des procédés de gravure avancés, notamment le 3 nm, en collaboration avec TSMC , principal fabricant mondial de semi-conducteurs. Sauf que les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine pourraient compliquer l’accès à ces technologies pour Xiaomi.L’entrée dans le domaine des semi-conducteurs s’ajoute à d’autres investissements stratégiques de Xiaomi, en particulier dans les véhicules électriques.Cette somme sera dédiée à des technologies clés comme l’intelligence artificielle, les systèmes d’exploitation et donc, vous l’avez compris, les puces électroniques. Ces innovations devraient non seulement optimiser ses smartphones, mais aussi contribuer à sa production de véhicules électriques Malgré ses ambitions affichées, Xiaomi devrait adopter une transition progressive.Cette stratégie, déjà pratiquée par Samsung, permettrait de limiter les risques tout en testant la viabilité de ses puces sur le marché.